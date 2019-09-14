「對未來主人翁網開一面」挨轟縱容犯罪　李嘉誠澄清：寬容不等於縱容

▲香港反送中示威。（圖／記者黃彥傑攝）

記者曾俊豪／綜合報導

針對反送中示威，香港知名商人李嘉誠日前發表一段「對未來主人翁網開一面」的談話，中共政法委13日透過官方微信公眾號「長安劍」抨擊此言論「縱容犯罪、將香港推向深淵」。對此，李嘉誠再表態，認為自己的言論被曲解，並強調「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

李嘉誠日前在大埔慈山寺出席活動時，談到反送中示威是香港正面臨二戰以來最大衝擊，「如果繼續下去，後果非常嚴重，我很擔心，希望香港人能夠渡過這個難關。」

他還表示，「希望年輕人能夠體諒大局，執政者能對我們未來的主人翁網開一面，雖然法律與人情有衝突，但政治問題都要兩方面，大家能夠為對方想一想（諗一諗），好多大事都可以化為小事。」

▲李嘉誠呼籲執政者「對未來主人翁網開一面」（圖／翻攝網路）

不過，上述談話卻遭中共政法委透過微信公眾號「長安劍」駁斥，評論提到，法治社會裡，法律面前人人平等，「香港少數『未來的主人翁』在街頭非法集會、毆打路人、圍攻員警、縱火燒街等，……種種暴行不一而足。提出對這樣的人網開一面，無非就是縱容犯罪，這可不是為香港著想，而是看著香港滑向深淵。」

《中央社》報導，文章13日上線後，李嘉誠當天下便透過李嘉誠基金會回應，對於8日在慈山寺的言論被曲解，他十分遺憾，並指多年來已習慣了那些「莫須有」的指責，永遠會虛心接受批評，但最重要的是「寬容不等於縱容，不等於無視法律程序」。

報導提到，李嘉誠重申，不能接受包括語言暴力在內的任何暴力以及任何衝擊法治的行為，並由衷希望各方尋求空間，而非挑動矛盾，讓香港局勢降溫，社會展開對話。

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