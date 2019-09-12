台商秋節座談聚焦「中共代理人法」　陸委會喊話：不存在白色恐怖

▲大陸全國台企聯會長李政宏（左）今年將出席海基會秋節座談。（圖／記者陳政錄攝）

記者曾俊豪／台北報導

大陸全國台企聯總會長李政宏今年將率隊出席14日在海基會舉辦的秋節座談，他強調要向蔡政府反映，不希望有白色恐怖和民主開倒車的情況發生。面對台商對「中共代理人法」的疑慮，陸委會發言人邱垂正今（12日）指出，會利用秋節座談跟台商說明，「請台商放心，請會長放心，不存在寒蟬效應、白色恐怖。」

對於政府修訂「中共代理人法」，邱垂正表示，目前相關修法，各版本草案、包括立法設計、規範內容等均尚無定論。外界對於民眾權益是否受到過度限制也有疑慮，這些法案對目前選罷法、遊說法及政治獻金法如何加以銜接適用，也有很多討論。

他指出，制度上要參考國際實踐經驗，定義上也需要嚴謹而明確，政府會聽取專家學者跟各界意見，也會很重視台商心聲，將強化溝通，進行社會意見的整合，做周延妥適的立法。

邱垂正強調，這些草案的立法，規範對象都不是針對台商，也與參與台商协会的幹部無關，更與正當做生意的商業代理無關，「請台商放心，請會長放心，不存在寒蟬效應、白色恐怖。」

此外，有媒體報導，前中研院研究員劉孔中因為在北京人民大學任教，而「被請辭」兼任研究員，認為此案是「陸委會開出中共代理人第一槍」。邱垂正則回應，國人赴陸單純任教，從來沒有處罰案例，何來選擇性執法，認為媒體報導是張冠李戴，與事實不符。