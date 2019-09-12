韓國瑜指李孟居被捕是「兩岸關係不好」　陸委會反批：藉機政治操作

▲高雄市長韓國瑜指李孟居被捕是因為「兩岸關係不好」。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／台北報導

高雄市長韓國瑜表示，李孟居被捕全因為兩岸關係不正常。對此，陸委會發言人邱垂正今（12日）以國民黨執政時期也有國人遭捕的例子，點名韓國瑜對中共政權本質認識不清，呼籲台灣社會團結譴責北京當局破壞兩岸關係，「而非凡事以選舉考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。」

陸委會下午舉行例行記者會，副主委兼發言人邱垂正在回答記者提問時，做出上述回應。他表示，李孟居被捕，凸顯對岸以國安為名，無限上綱，根本缺乏法治人權的概念。

邱垂正指出，韓國瑜認為此案是兩岸關係不正常所導致，是對中共政權本質認識不清，忘記過去國民黨執政時代也有國人被捕。

他強調，針對類似事件，台灣社會應團結一心，譴責北京當局破壞兩岸關係、漠視人權，而非凡事以選舉為考量，藉機進行政治操作，謀取政治利益。「不管過去馬英九政府，或是當前蔡英文政府，關於國人安全都是政府最優先關注事項。」

國台辦11日在例行記者會上證實，屏東枋寮鄉政顧問李孟居因「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」被依法審查。隨後，陸委會與海基會均發表聲明，呼籲陸方公布李孟居遭關押之地點及涉嫌違反之法令等，並儘速安排家屬赴陸探視。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者曾俊豪攝）