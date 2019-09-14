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ＰＫ大轉型！　「580年古村涅槃重生」

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▲大陸最美鄉村之一（篁嶺曬秋人家）。（圖／翻攝 篁嶺景區）

▲大陸最美鄉村之一篁嶺曬秋人家。（圖／翻攝 篁嶺景區）

記者任以芳／北京報導

走進不一樣鄉村文化，大陸近年推行各類觀光商機，企圖帶動當地經濟產業，轉型方式大不同，北京有村民出租老宅當包租公，江西有農民打包整座村莊做觀光景區，福建土樓的年輕人流行回家鄉，重振祖先產業做民宿，闖出一片天地。

小農村變高檔民宿

2010年獲選「北京最美的鄉村」，隸屬北京市懷柔區的北溝村，近三年旅遊人氣高。繞一圈小村落，給人最深的印象是乾淨整潔，幾乎看不見傳統舊農舍，全改建成高級民宿，一間比一間還要豪華。

▼北溝村轉型民居出租蓋高級酒店。（圖／記者任以芳攝）

▲北溝村轉型民居出租蓋高級酒店。（圖／記者任以芳攝）

▲北溝村民居蓋高級酒店。（圖／記者任以芳攝）

▲北溝村民居蓋高級酒店。（圖／記者任以芳攝）

10月即將試營運的精品酒店「三卅」，16間獨立隔間客房，所有設計全採進口傢俱，家庭聚會、公司開會、私人度假都可包場，鎖定北京中上階層假日客群。酒店總經理吳美堅介紹，「我們主推個人化服務，比如精緻牛排套餐，或客人在私人院子燒烤，北溝村這裡離慕田峪長城很近，是我們最大旅遊賣點」。業者跟租下閒置屋改造，不只改善村民生活，也提升當地觀光產業新價值

北溝村的轉型重點，還是來自村民開放心態，願意出租老宅，活化舊有資產，近四年來，村民當包租公的模式，人均收入至少提升兩至三成空間。

▲580年篁嶺古村。（圖／記者任以芳攝）

▲百年歷史篁嶺古村。（圖／記者任以芳攝）

580年古村浴火重生

篁嶺景區位於江西婺源縣，六年前，580年歷史的古村落，年輕人外出打工，田地荒廢、村子半空心化，老屋年久失修、腐爛倒塌，差點消失。還好遇到貴人，扭轉篁嶺命運。

上饒市旅遊傑出人物吳向陽，本身是攝影愛好者，無意間透過一張「曬秋照」，發現深山古村的美，決定搶救這塊寶地，保留原生態，開發觀光。通過「產權置換」方式，給山下老百姓建新村，用新村換老村，用新房換古宅。全150多戶民居，保留完整建築風貌，適度加入現代化設備，打造精品客房。

▲篁嶺曬秋。（圖／記者任以芳攝）

▲篁嶺曬秋。（圖／記者任以芳攝）

景區經營權是40年，篁嶺景區董事長吳向陽回聘所有村民，保留當地特色「曬秋」農俗。村民們屋頂曬辣椒等農作物，隨著高低起伏的地貌，形成有層次感的五彩風景，秋天最迷人。曬秋產業鏈，也成為篁嶺景區最吸引人的觀光特色。

多年運營下來，今年遊客超過上百萬人次，單個景區遊客人數占整個婺源旅遊市場份額65%以上。村民說「以前我們在外面打工年賺6~8萬元（單位：人民幣以下同），現在一年收入至少十幾萬塊。」

▲福建永定1880年興建的福裕樓。（圖／翻攝 福裕樓民宿客棧）

▲福建永定1880年興建的福裕樓。（圖／翻攝 福裕樓民宿客棧）

土樓後代回鄉打拚

福建土樓揚名國際，是東方建築史的一顆明珠，像是永定最壯觀的承啟樓，號稱最大土樓王。南靖四菜一湯土樓群，列入世界文化遺產。近年這些老土樓有新價值，外地打工年輕人開始回鄉，撐起老祖宗留下產業。

1880年興建的福裕樓坐落於永定，遠看建築有如三座山，代表樓主3兄弟意含，在外打工後代子孫林建文，十多年前回老家，扛起重整祖宅任務。「我們都不會動到主體建築，一磚一瓦，青磚瓷雕全部都是以前樣貌，這樣才有義。」

▼永定福裕樓外觀。（圖／記者任以芳攝）

▲永定福裕樓外觀。（圖／記者任以芳攝）

▲福裕樓後代林建文（右一）與遊客。（圖／記者任以芳攝）

▲福裕樓後代林建文（右一）與遊客。（圖／記者任以芳攝）

林建文的先祖很注重教育，還曾經出過四品官頭銜，土樓裡留下來家規和珍貴文物，成為經營古宅民宿最好宣傳。民宿裡還有張120年雕花大床，相傳是達官貴人睡過的古床，遊客睡過就會興旺，成為熱門預約房型。

讓遊客吃好睡好，當地客家菜也是主推特色，梅干扣肉、客家豆腐堡、酒香雞，遊客必點招牌菜。近年透過網陸宣傳，土樓觀光很受外國喜歡，10年累積下來，歐美客來的比本土客來多，林建文把土樓文化，推銷到全世界 ，福裕樓這張歷史名片，有不同新價值。

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