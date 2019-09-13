另有「巢穴」！海巡揮軍北上彰化秀水鄉　再度破獲私菸工廠

記者孫于珊／高雄報導

海巡署偵防分署高雄查緝隊8月中在彰化地區查獲歷年最大宗私菸工廠案，一個月後再次揮軍北上，12日秋節前夕，又在彰化秀水鄉等2處查獲製造私菸工廠！內有捲菸成品100箱、菸絲176公斤等贓證物，全案依違反菸酒管理法函送彰化縣政府依法裁處。

▲彰化秀水鄉另藏「巢穴」！海巡揮軍北上再度破獲私菸工廠。（圖／記者孫于珊翻攝）

有民眾舉報，私菸業者利用偏僻鄉間租賃倉庫，製造私菸牟利，高雄查緝隊獲報後組成專案小組，並報請彰化地檢署檢察官指揮查辦，於8月15日在福興鄉、鹽埔鄉及秀水鄉等地區查獲11噸菸草，約可製成78萬包香菸及大量香菸半成品、濾嘴等原料。

▲高雄查緝隊成立專案小組，8月破獲最大私菸工廠，9月再度攻入其他巢穴。（圖／記者孫于珊翻攝）

但查緝過程中，發現犯嫌無法完整交代其出貨資訊，於是持續向上追源，歷經1個月追查及蒐證發現，秀水鄉另有「巢穴」！專案小組見時機成熟，一舉破獲2處倉庫，查獲捲菸成品100箱、捲菸紙38箱、菸絲176公斤、濾嘴5箱、製菸大型烤箱2台及切絲機1台。

▲此次查獲捲菸成品100箱、菸絲176公斤、製菸大型烤箱2台及切絲機1台等贓證物。（圖／記者孫于珊翻攝）

高雄查緝隊表示，不肖業者規劃將此批製成劣質菸品，銷往市面販售，國人購買來路不明香菸，可能對身體健康造成嚴重危害！同時呼籲「私菸未檢驗、走私菸害人害己、檢舉私菸利人利己。」民眾可多利用海巡「118」免付費服務電話提供相關線索情資，以維護社會大眾身心健康及權益。

▼高雄查緝隊續追1個月，再度破獲私菸工廠。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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