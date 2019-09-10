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社會 社會焦點 保障人權

大陸進口活鮑175公斤未依規定運送檢驗　業者保證金71萬遭沒收

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記者郭世賢、徐愷昕／基隆報導

海巡署基隆查緝隊與新北市政府警察局日前共組專案小組，於今年4月19日成功查獲大陸進口未經檢驗過的「活鮑魚」共計174.98公斤！全案依違反「食品安全衛生管理法」函送主管機關，近日業者遭衛生福利部裁處暫停受理輸入產品申請一年，及沒收保證金新台幣71萬5,776元整。

▲▼查獲違反「具結先行放行」規定之「大陸活鮑魚」。（圖／記者郭世賢攝）

▲海巡查獲違反「具結先行放行」規定之「大陸活鮑魚」。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼查獲違反「具結先行放行」規定之「大陸活鮑魚」。（圖／記者郭世賢攝）

▲海巡緝獲175公斤大陸進口活鮑。（圖／記者郭世賢攝）

今年3月26日行政院蘇院長訪視貢寮地區鮑魚產銷時，就有特別指示政府機關應針對鮑魚傾銷行為進行了解與限制，加強進口鮑魚及相關食品的用藥檢驗、阻絕違法走私進口。偵防分署基隆查緝隊加強查緝調查後也發現，不肖業者自台北港合法進口的大陸活鮑魚800公斤，竟沒有如實載至先前登記的處所，此舉已明顯違反「具結先行放行」之規定。雖然此批大陸進口活鮑魚事後檢驗合格，但未檢驗前擅自移動之證據明確，最終除了暫停受理業者輸入產品「具結先行放行」的申請一年外，也已沒收保證金新台幣71萬5,776元整，給予不肖業者當頭棒喝之警惕。

海巡署偵防分署基隆查緝隊表示，未來將持續積極聯合相關政府機關進行食安查緝工作，強力打擊走私農漁畜產品、動物活體，以及私菸、酒等。在此呼籲國人切勿私運或販售是類農漁產品，以免觸法並危害國人安全與健康，民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為國人健康及社會安全盡一份心力。

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▲▼查獲違反「具結先行放行」規定之「大陸活鮑魚」。（圖／記者郭世賢攝）

▲海巡積極進行食安查緝動作。（圖／記者郭世賢攝）

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