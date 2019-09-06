　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海巡署首次移師高雄，9月26日下午2時辦理「小小海巡、一日艇長體驗活動」， 歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝）

▲海巡署首次移師高雄，9月26日下午2時辦理「小小海巡、一日艇長體驗活動」， 歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

海巡署8月份首次舉辦「小小海巡體驗營」活動，7場次名額瞬間秒殺、場場爆滿，這次南部小朋友及家長不必再為路程遙遠而卻步，活動將首次移師高雄，由海巡署南部分署於9月26日下午2時辦理「小小海巡、一日艇長體驗活動」。

當日將結合海巡署第一座海巡基地，讓小朋友於興達港區內實際乘駕海巡艇及水上摩托車，體驗海巡人員工作特色，並結合闖關遊戲、美麗海洋彩繪等系列活動傳達「海洋生態、永續經營」觀念。

活動報名自6日起至9月15日24時止，只要上海巡署南部分署臉書粉絲專頁「南部海巡來開講2.0」，為活動貼文按讚，並在貼文下方留言「我要成為小小海巡！」，並於留言後方註記參加小朋友人數（每則留言最多報名人數為2名小朋友，人數計算不包含到場陪同的家長們，超過者不列入抽獎報名名單），再分享貼文到個人塗鴉牆上即可完成報名。

南部分署表示，本次活動僅接受5至8歲（即2011年9月27日至2014年9月26日間出生的小朋友）的孩童報名參加，活動當天需準備健保卡或個人證件，以利檢核作業，另活動期間須由1名成年人陪同。南部分署將依據臉書專頁上的報名留言，抽出25名孩童參加體驗營，並於9月17日公布得獎名單。

ET快訊
蔡阿嘎拿螺絲起子刮BMW愛車！實測「899元防刮神器」超慘結
日圓終於降了！匯價跌落8月初來新低　換5萬賺到3份炸牛排
遭段宜康比喻開酸　柯文哲怒嗆：陳菊是比較肥的韓國瑜？
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

男網友騙沒錢醫病　婦匯款遭行員攔詐

台南今年火警件數減少3成　消防局與市民共同攜手降低火災案件發生

800萬翻新「北台灣最髒公廁」　水湳洞停車場14日啟用

台南海巡眼尖發現漁船失火 即時搶救無釀災

「美台關係特展」淡水海關碼頭登場　侯友宜：台美友誼永固

當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多　新北農業局：勿亂撿拾

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

浪浪屢中山豬吊「2前腳慘遭截」 發抖縮牆角...他暖喊：帶你回家

小喵受困高處...媽焦急徘徊救援　網友「神配音」大歪樓：被你煩死

日本「爆食男」1口嗑完冰棒超自豪 下秒抱頭狂扭...痛喊：Ｘ吃太快了

3天秒殺！日本雜誌附贈玩具ATM　還原度超高...連台幣也能存？！

逢甲大學極簡「飯店風宿舍」超夯　附冰箱+閱讀燈...CP值↑學生搶住

強化防災守護古蹟　台南消防局舉辦古蹟救災演練

小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

南警六分局鹽埕所所長調陞　新任所長吳俊祥布達

台南市四分局官警榮陞　分局長率員祝賀

男網友騙沒錢醫病　婦匯款遭行員攔詐

台南今年火警件數減少3成　消防局與市民共同攜手降低火災案件發生

800萬翻新「北台灣最髒公廁」　水湳洞停車場14日啟用

台南海巡眼尖發現漁船失火 即時搶救無釀災

「美台關係特展」淡水海關碼頭登場　侯友宜：台美友誼永固

當心觸法又重罰！颱風過後漂流木多　新北農業局：勿亂撿拾

買千萬房…妻扛200萬頭款、月幫付2萬　軟爛男嫌少：娶到妳很倒霉

世足資格賽／尼泊爾0比7科威特遭橫掃　中華10日主場非贏不可

聽到腳步聲！激動汪「內建彈簧」全暴動　網：是不是養到袋鼠

舊保單活用預約身後事！　台壽首創實物給付採批註條款免額外付費

陶喆機場幫搬行李　金馬影后感動：這就是倫理

莫蘭兄弟119年第一人　哥哥熬10年大聯盟初登板對決弟弟飆K

U18世界盃／澳洲突襲短打　林昱珉連續解決12人破功

新手媽媽拒餵奶！　保育員喘拎「特大號奶瓶」狂追伊蘭羚羊寶寶

16萬人聯署挺牠清晨啼叫　公雞莫里斯打贏官司奪回「發聲權」！

世籃賽／巫師重視八村壘派高層親自「陪戰」　總管讚他是日本一代奇才

地方熱門新聞

嫁來台灣被誣陷「有在賣」　新住..

兒子癌逝、孫子昏迷！高雄76歲..

翁探女詭迷路百里　躺3天第一句..

鳳梨酥名店公休2天　排隊客大熱..

水湳洞停車場改善工程14日啟用

男失業情傷「人生崩潰」燒炭　警..

颱風過後漂流木多　農業局：勿亂..

83歲叭噗阿伯冰蓋掉了！眼眶泛..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

桃園馬村市集　推出7個主題活動

外送員遭打！雞排店道歉：兇手是..

南迥抓違規利器　受罰民眾：三眼..

男網友騙沒錢醫病遭行員攔詐

台南今年火警件數減少3成

更多熱門

相關新聞

台南海巡發現漁船失火 即時搶救

南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所守望人員，於9月5日上午4時許，發現一艘準備出港作業「成」字號漁船機艙冒出大量濃煙，所幸安檢所人員馬上協助滅火而無釀災。

秋節送月餅　海巡關懷獨居長者

友善校園週起跑　海巡署前進瑞工

海巡署20週年慶　馬克杯抽獎開跑

台南沿海首見豬屍　海巡封鎖現場相驗檢疫

關鍵字：

海巡一日艇長體驗

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

老媽求問平安　敵軍：你兒子死了

鋼管妹蜜桃肉炸出！「觀眾伸手」真相爆淚

83歲爆乳嬤專找小鮮肉開房

離婚告前公婆討大聘　新娘敗訴

喉嚨卡卡竟是肺腺癌3期！醫曝：1年前就有徵兆

狂戰國中女258次　補教師敗給黑斑

颱風「法西」生成！路徑公布...影響時間軸曝光

她參加宿營「大腿溫溫的」　低頭驚見男性DNA

《航海王》作者放話：再5年完結篇

人妻偷吃塞滿嘴！他當場抓包…竟是性感闆娘

哈日族注意！日圓匯價跌落8月初來新低　換新台幣5萬賺到3份炸牛排

小勞勃道尼被爆重回漫威宇宙！

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

尼斯湖水怪之謎　可能只是條巨鰻

他切開透抽藏「3隻秋姑」！網嘆：攤販超黑

更多

最夯影音

更多

孫入監服刑！96歲阿祖撫養8曾孫 全靠補助維生...病逝籌不出喪葬費

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

偷拍短髮妹蹲廁！他反被「關便所」 聽要報警秒爆哭：對不起讓我出去

73歲狂阿嬤！撐90公斤槓鈴練屁屁　秀「背肌+翹臀」喊：我只想變更美

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面