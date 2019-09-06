小小海巡旋風席捲南台　一日艇長體驗即將啟航歡迎報名

▲海巡署首次移師高雄，9月26日下午2時辦理「小小海巡、一日艇長體驗活動」， 歡迎報名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

海巡署8月份首次舉辦「小小海巡體驗營」活動，7場次名額瞬間秒殺、場場爆滿，這次南部小朋友及家長不必再為路程遙遠而卻步，活動將首次移師高雄，由海巡署南部分署於9月26日下午2時辦理「小小海巡、一日艇長體驗活動」。

當日將結合海巡署第一座海巡基地，讓小朋友於興達港區內實際乘駕海巡艇及水上摩托車，體驗海巡人員工作特色，並結合闖關遊戲、美麗海洋彩繪等系列活動傳達「海洋生態、永續經營」觀念。

活動報名自6日起至9月15日24時止，只要上海巡署南部分署臉書粉絲專頁「南部海巡來開講2.0」，為活動貼文按讚，並在貼文下方留言「我要成為小小海巡！」，並於留言後方註記參加小朋友人數（每則留言最多報名人數為2名小朋友，人數計算不包含到場陪同的家長們，超過者不列入抽獎報名名單），再分享貼文到個人塗鴉牆上即可完成報名。

南部分署表示，本次活動僅接受5至8歲（即2011年9月27日至2014年9月26日間出生的小朋友）的孩童報名參加，活動當天需準備健保卡或個人證件，以利檢核作業，另活動期間須由1名成年人陪同。南部分署將依據臉書專頁上的報名留言，抽出25名孩童參加體驗營，並於9月17日公布得獎名單。