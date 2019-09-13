老公綠到炸！尼泊爾男傳露鳥照給人妻　瞎掰他們國家可接受

▲尼泊爾男傳下體裸照給人妻，被抓包後還瞎扯在他們國家可接受。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者孫于珊／桃園報導

一名尼泊爾籍薛姓男子因來台教書，認識了一名沈姓人妻，2人很投緣，私下也加LINE聊得不可開交，甚至暗通款曲，薛還傳自己的性器官照片給人妻，被她丈夫王男發現後，氣得向薛提告並求償35萬元，但薛卻瞎扯說在他生長的國家傳裸照是可接受的，最後法官依然判薛侵害王配偶權，必須賠3萬5000元。

判決指出，王男主張他和沈女2003年結婚，育有一男一女。薛明知沈是有夫之婦，竟仍以LINE傳送自己下體照給她，已侵害配偶權，因此要求薛必須賠償精神慰撫金35萬元。

薛男則辯稱，他與沈女是老師與學生家長關係，彼此雖較談得來，但並不親密，也無超出一般正常男女交往的性關係。還說王男之所以遭受精神重大打擊，是因未能好好經營婚姻生活所致，與自己無關。薛男並表示，他為了安慰人妻，才會在聊天嬉鬧間傳送裸照，且依尼泊爾國籍、生活經驗，「尚屬可接受的範圍」。最後還反咬王男，稱對方非法取得裸照，侵害他的合理隱私，也觸犯刑法妨害秘密及電腦使用罪嫌等語。

法官對於「尼泊爾可接受傳裸照」一事，因薛舉證不足，因此不採信！另外，王男取得薛的裸照，雖未經妻子同意，但他並無公諸於世，僅用於訴訟中，沒有構成權力濫用。而薛傳下體裸照的行為，已強烈表明2人已達「坦承相見」程度，關係親密匪淺，足以撼動夫妻婚姻的不正常社交行為。因此桃園地院審酌一切情狀後，處薛男應賠王男3萬5000元。

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