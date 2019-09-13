女人鬥爭！她藏頭詩罵「敗類無人不知」　還辯：他人解讀無法管

▲林女PO藏頭詩辱罵友人「敗類無人不知」，刑事不起訴但民事要賠3千元。（示意圖／pixabay）

記者孫于珊／高雄報導

「敗類無人不知！」一名林姓女子使用通訊軟體微信PO文，以「藏頭詩」方式辱罵室友兼同事的小薇（化名），小薇看到後，發現此文不單純，根本在暗指自己，因此憤而提告。雖然刑事部分檢方決定不起訴，但民事部分，高雄地院則處林女賠償3千元。

林女2018年發文指出，「誠實走為上策，X戰非妳不可，就妳意見最多，勢必不知檢討，敗壞風氣妳最行，淚流滿面哭不停，無藥可救悲哀女，人最假面在說妳，不要讓人看笑話，知恩圖報妳不會」等語，小薇仔細一看發現，每一句的第一個字讀音，合起來就是她的名字加上「敗類無人不知」，讓她不堪受辱，

一氣之下對林女提起刑事告訴並要求賠償3萬元精神慰撫金。

林女辯稱，她和小薇並無糾紛，還曾一同出遊合照，貼文也無針對任何人，僅為自己心情上抒發，更喊冤表示，她無法控制他人要如解讀及拼湊。因此檢方處分不起訴。

不過，高雄地院法官認為，林女在「微信朋友圈」張貼「藏頭詩」，足以貶損小薇名譽，再審酌該貼文實際接觸的人數不多，因此判林女賠償3千元為合理。

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