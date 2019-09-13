「埃及聖䴉」入侵淡水！居民目擊：數量很多　林務局將僱獵人撲殺

記者趙蔡州／綜合報導

外來種「埃及聖䴉」近年來在台灣大量繁衍，嚴重威脅台灣許多原生物種及鳥類生存。新北市淡水區有民眾日前在海尾仔沙灘，發現百隻疑似是埃及聖䴉的鳥類聚集，求助民代並火速通報相關單位。新北市農業局派人前往調查，發現確實是埃及聖䴉入侵，因此火速上呈林務局處置，林務局近期將請獵人協助撲殺。

▲「埃及聖䴉」入侵淡水，林務局將僱獵人撲殺。（圖／翻攝自市議員陳偉杰臉書）

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新北市市議員陳偉杰12日在臉書表示，他日前接獲崁頂里盧春安里長通報，有民眾在海尾仔海灘附近發現，疑似有大量埃及聖䴉的鳥類聚集，他立刻聯絡新北市農業局安排勘查，結果證實在海尾仔群聚的就是埃及聖䴉，因此要求農業局必須緊急因應處理。

▲嘉義縣東石鄉埃及聖䴉繁殖區。（圖／陳建樺提供）

新北市農業局表示，埃及聖䴉有著極強的適應能力，還會翻找垃圾找食物填飽肚子，懷疑可能是附近有垃圾回收場，才會吸引埃及聖䴉到此地覓食，目前已經將案件火速上呈林務局。根據《中時電子報》報導，林務局回應，近日將請獵人撲殺，全力維護淡水生態。

埃及聖䴉其實也被歐盟列為百大入侵物種，從最早由六福村引進6隻作為觀賞鳥，30年前在一次颱風侵襲後逃逸，1984年首度被目擊仍在野外存活繁衍，如今經過30年的族群繁衍，嘉義、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林等台灣西部地區幾乎全都有埃及聖䴉的蹤跡，族群數量恐怕已經逼近萬隻。

埃及聖䴉具有極強的適應能力，主要以魚類、青蛙、昆蟲、螺類為食，嚴冬缺乏食物時也會吃垃圾充飢，牠的棲地條件也與多種鳥類如小白鷺、牛背鷺重疊，因此就會競爭築巢、搶奪食物資源，逐漸取代原生鳥類的生存空間，加上在台灣幾乎沒有天敵，其族群數量才會一直增長。