【瑪法達談星】09.11~09.17「相持不下、絶處逢生」本週好運王前3名公開

圖文／鏡週刊

中秋月圓時節將近、開學收心操結束的本週，兩大一級星象吉兆與警訊交錯來訪，尤其金星、水星還將連袂離開處女座，轉進天秤座。上週四星群聚集處女座的「處女座當令」季節，開始轉向「天秤座當令」的大環境氛圍。天秤座的等距、妥協、對話與委婉等價值，將漸漸取代處女座調性的求全主義、思考盲點或微觀思維。在溝通的兩端找到最適平衡點，將是重要課題。

重大星象事件有：9月12日的一級警示—「火星╱歲星角衝」；9月13日的一級吉兆—「水星╱金星合相」、金星與水星轉進天秤座；與9月14日的警示訊號—「火星╱海王星對衝」。

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就星象意義解讀，「處女座之月」四星拱照的盛況，轉為與之平分秋色的「天秤座雙星映照」，意味著，天秤座價值即將接棒處女座成為更主流的共同情緒。且在這段過渡期間，將充斥著激烈衝撞、交鋒、溝通與妥協迸出的火花。

財經方面，財星轉進天秤座，且星象財經訊號正負矛盾的本週，尤其在9月13～15日，市場恐將相繼傳出彼此衝突的重大訊息，加上股市預期的「中秋變盤」心理，將大幅影響投資人情緒。投資人宜防禦布局為上。

就個別星座而言，出現年度星象警訊與吉兆，且大致兩相抵銷的本週，所幸遭受較大正面衝擊的星座只有3個。本週新出列的當運冠軍王落在「天秤座」：本命宮同時迎來守護星與水星雙料加持，從運勢墊底星座直衝榜首，追趕度最快、也最有話題性。

運勢第二的是守護星與金星呈超幸運合相，且事業、學業、情感、財力與人際關係都顯示較前大為拉抬的雙子座；好運第三的是金牛座，守護星與水星呈合相大吉兆，危機處理能力、學習與適應力，及務實執行力等大致同步到位，是展現領導魅力的圓夢期。

本週火象的牡羊及射手座，與水象的雙魚座是正面衝擊較大的三星。三者都將遭遇不同程度的考驗，成敗得失繫乎能否走出舒適區、扛得住壓力。

星座排行 天秤座：近水得月、扭轉乾坤、水到渠成，運勢最悍。 雙子座：瓜熟蒂落、萬里鵬程、百尺竿頭，事業最旺。 金牛座：近悅遠來、魅力四射、同心齊力，人氣最佳。 處女座：天作之合、得道多助、左右逢源，外援最多。

愛情運：★★★☆

金錢運：★★★☆

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為0.5分



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