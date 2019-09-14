外送員中秋圍攻燒烤店！粉紅大軍塞爆中和街角　逢甲UE無奈團圓

▲中秋節夜晚，新北中和一家燒烤店外聚集滿滿的外送員。（圖／翻攝Facebook／UberEats台北）

記者葉國吏／綜合報導

13日中秋夜晚，新北市中和一家燒烤店被外送員圍攻，因為叫外送的顧客太多、店家來不及出餐，導致兩大外送平台UberEats、foodpanda的外送員聚在店家外頭，形成一個「外送員圍攻燒烤店」的特殊景象。

臉書社團《UberEats台灣》有外送員發文「中和宜安路爆單 至少半小時起跳！小心勿近」，並拍下該店家外圍場景，只見許多粉紅色的熊貓外送員，頭戴安全帽、雙手交叉望向店家的背影。另外也有網友拍下另外一側，還有更多熊貓、UE外送員都在外等候。

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▲網友提供另一角度照片，有更多的外送員在等。

當時時間約晚間12點，店家外頭還是有許多外送員等著顧客的食物，其他外送員見狀留言說「中秋 要團圓的嘛 誰管他爆單」、「我也有被拉過去 看到一堆司機馬上棄單 系統還一直派給我XD」、「司機的烤肉趴」。

▲▼台中逢甲一家燒烤店外，則是清一色都是UE外送員，被網友笑說「終於團員」了。（圖／翻攝Facebook／靠北ubereats）

另外也有外送員在《靠北ubereats》粉絲頁發文，表示這情況完全暴露UE系統問題，現場外送員都至少要等1個多小時，許多外送員都直接棄單，就連顧客直接外帶也要等2小時以上。外送員說一個好好的中秋夜就這樣被搞砸了。另外也有外送員說，這情況其實在各地都在上演，像是就有人貼出台中逢甲的一家燒烤店，店外也是一堆UE外送員等候，網友則笑稱「UE外送員團圓了」。