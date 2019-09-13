華聞快遞／廈門自貿片區新簽約50多個項目　打造新經濟高地

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

《福建》廈門自貿片區新簽約50多個項目 打造新經濟高地

「開放與創新——2019廈門自貿片區發展機遇說明會」日前在廈門舉行，現場簽約50多個項目，助力廈門自貿片區打造新經濟高地。這些項目涉及航空產業、跨境電商、整車進出口、航運物流、積體電路、機電、文化服務、總部經濟等各領域，總投資近200億元人民幣。 （中新社）

《北京》北京外商投資企業達4萬餘家 實際利用外資1600多億美元

中共建政70年來，北京市開放型經濟取得了跨越式發展，全市累計批準設立外商投資企業4萬餘家、實際利用外資1600多億美元。 中共十八大以來，北京實際利用外資額連續跨過80億、100億、160億美元大關；對外直接投資規模從有統計以來的2004年1.57億美元，擴大到2016年155.74億美元。 （中新社）

《重慶》重慶全面推動農村電商發展

重慶市將進一步深化實施電子商務扶貧行動，拓寬貧困地區農特產品銷售渠道，為脫貧攻堅插上「網際網路」的翅膀。力爭到2020年，重慶市各貧困區縣實現農村電商網路零售額年均增長25%以上。 （重慶日報）

《貴州》能源工業穩坐貴州省第一支柱產業

能源工業成為貴州省第一支柱產業，貴州成為中國重要的能源基地。2018年，煤炭產量、2009年，貴州電網內「戶戶通電」，2019年建成大陸國內先進農村電網，貧困地區農村全部通上動力電，光伏農業為當地農戶每戶每年增收3000元（人民幣，下同）。同時，天然氣管網從無到有，氣化貴州全面提速。（中新社）

▲貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）

《海南》海南省整合資金支持「菜籃子」建設

今年海南省財政共安排「菜籃子」（指城鎮的蔬菜、副食品的供應）資金逾1.47億元，截至目前已撥付資金1.24億餘元，以財政資金投入支持該建設。其中，涉及「菜籃子」保險補貼4336.63萬元、農貿市場升級改造2512萬元、農產品質量安全2143萬元、農業生產救災資金1765萬元、物價聯動補貼資金1697.06萬元。（海南日報）

《西安》西安工業整體實力已位居西北前列

西安工業生產快速增長，工業規模不斷壯大。解放初期的1949年，全市工業增加值僅0.34億元，到改革開放之初的1977年，我市工業基礎依然比較薄弱，全部工業增加值僅有13.26億元。2018年達到1874.36億元，改革開放後年均增長11.7%。其中2018年一年實現的工業增加值總量超過改革開放後二十五年的總和。（西安日報）

《山東》山東省開通兩條集裝箱外貿內支線

此次新開通的兩條航線班期密度均為每周2-3班，進口貨源主要為北美、北歐、南美、澳洲進口原木，東南亞進口馬六甲板，南亞進口鐵礦石。兩條內支線開通後，實現了公轉水運輸，既符合運輸結構調整要求，為客戶節省物流成本，又能同時為青島港、日照港每年帶來20萬標箱以上的增量。（大眾日報）

《天津》企業可申報社保費階段性返還

天津市人社局等六部門日前發布《關於做好社會保險費階段性返還有關問題的通知》，擴大申報範圍，精準投送政策，優化申報流程。《通知》擴大了申報範圍，符合下列兩個條件之一的企業，生產經營面臨暫時困難且恢復有望，也可申報社會保險費階段性返還政策。（天津日報）

▼天津街景。（圖／讀者提供）