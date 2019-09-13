　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廈門自貿片區新簽約50多個項目　打造新經濟高地

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

▲福建省廈門市。（圖／視覺中國）

《福建》廈門自貿片區新簽約50多個項目　打造新經濟高地

「開放與創新——2019廈門自貿片區發展機遇說明會」日前在廈門舉行，現場簽約50多個項目，助力廈門自貿片區打造新經濟高地。這些項目涉及航空產業、跨境電商、整車進出口、航運物流、積體電路、機電、文化服務、總部經濟等各領域，總投資近200億元人民幣。 （中新社）

《北京》北京外商投資企業達4萬餘家　實際利用外資1600多億美元

中共建政70年來，北京市開放型經濟取得了跨越式發展，全市累計批準設立外商投資企業4萬餘家、實際利用外資1600多億美元。 中共十八大以來，北京實際利用外資額連續跨過80億、100億、160億美元大關；對外直接投資規模從有統計以來的2004年1.57億美元，擴大到2016年155.74億美元。 （中新社）

《重慶》重慶全面推動農村電商發展

重慶市將進一步深化實施電子商務扶貧行動，拓寬貧困地區農特產品銷售渠道，為脫貧攻堅插上「網際網路」的翅膀。力爭到2020年，重慶市各貧困區縣實現農村電商網路零售額年均增長25%以上。 （重慶日報）

《貴州》能源工業穩坐貴州省第一支柱產業

能源工業成為貴州省第一支柱產業，貴州成為中國重要的能源基地。2018年，煤炭產量、2009年，貴州電網內「戶戶通電」，2019年建成大陸國內先進農村電網，貧困地區農村全部通上動力電，光伏農業為當地農戶每戶每年增收3000元（人民幣，下同）。同時，天然氣管網從無到有，氣化貴州全面提速。（中新社）

▲貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州正安的吉他工廠。（圖／記者馬叔安攝）

《海南》海南省整合資金支持「菜籃子」建設

今年海南省財政共安排「菜籃子」（指城鎮的蔬菜、副食品的供應）資金逾1.47億元，截至目前已撥付資金1.24億餘元，以財政資金投入支持該建設。其中，涉及「菜籃子」保險補貼4336.63萬元、農貿市場升級改造2512萬元、農產品質量安全2143萬元、農業生產救災資金1765萬元、物價聯動補貼資金1697.06萬元。（海南日報）

《西安》西安工業整體實力已位居西北前列

西安工業生產快速增長，工業規模不斷壯大。解放初期的1949年，全市工業增加值僅0.34億元，到改革開放之初的1977年，我市工業基礎依然比較薄弱，全部工業增加值僅有13.26億元。2018年達到1874.36億元，改革開放後年均增長11.7%。其中2018年一年實現的工業增加值總量超過改革開放後二十五年的總和。（西安日報）

《山東》山東省開通兩條集裝箱外貿內支線

此次新開通的兩條航線班期密度均為每周2-3班，進口貨源主要為北美、北歐、南美、澳洲進口原木，東南亞進口馬六甲板，南亞進口鐵礦石。兩條內支線開通後，實現了公轉水運輸，既符合運輸結構調整要求，為客戶節省物流成本，又能同時為青島港、日照港每年帶來20萬標箱以上的增量。（大眾日報）

《天津》企業可申報社保費階段性返還

天津市人社局等六部門日前發布《關於做好社會保險費階段性返還有關問題的通知》，擴大申報範圍，精準投送政策，優化申報流程。《通知》擴大了申報範圍，符合下列兩個條件之一的企業，生產經營面臨暫時困難且恢復有望，也可申報社會保險費階段性返還政策。（天津日報）

▼天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

ET快訊
幕僚驚爆！聽到馬英九被噓下台　郭台銘：由我來教訓韓國瑜
女大生在男友旁按摩遭性侵「全程無呼救」　警曝一原因致無法出聲
雨來了！大低壓帶角力　整合增強「準琵琶颱風」3地區先變天
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與長城一扇窗距離　現代桃花源北溝村

ＰＫ大轉型！　「580年古村涅槃重生」

「水汪電眼正妹」疑遭網警洩個資　噁男要求交往被拒怒嗆：傻X

影／「安胎藥」誤發「避孕藥」　她服用6天流一堆血！怒斥醫院：等於殺人

「5米光學衛星」發射至778公里高度與太陽同步軌道　一眼看盡北京城

5歲男童經常露出「詭異微笑」...還會放空下秒就正常　醫生確診為癲癇

華聞快遞／廈門自貿片區新簽約50多個項目　打造新經濟高地

影／女學生公車上暈倒　其他乘客大喊：先送醫「上班不重要！」

影／幼兒園廚房「食材發霉小蟲爬」噁爆！園方：給老師吃的

陸對美豬肉、大豆排除加稅　不忘提醒「希望美方言而有信」

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

無助奶貓徘徊車陣「差1秒遭輾」暖心夫妻急阻止！一把抓起神救援

韓國正妹帶Q嬤遊遍台北各地景點　拍片記錄每一刻...真情告白惹哭網

鷹眼警受獎典禮路上見「眼熟車牌」　秒棄車追賊再破竊案：缺席不可惜

蕭敬騰《以後別做朋友》搶麥成功XDD　周興哲現身《聲林2》一走出來...全場嚇瘋

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

與長城一扇窗距離　現代桃花源北溝村

ＰＫ大轉型！　「580年古村涅槃重生」

「水汪電眼正妹」疑遭網警洩個資　噁男要求交往被拒怒嗆：傻X

影／「安胎藥」誤發「避孕藥」　她服用6天流一堆血！怒斥醫院：等於殺人

「5米光學衛星」發射至778公里高度與太陽同步軌道　一眼看盡北京城

5歲男童經常露出「詭異微笑」...還會放空下秒就正常　醫生確診為癲癇

華聞快遞／廈門自貿片區新簽約50多個項目　打造新經濟高地

影／女學生公車上暈倒　其他乘客大喊：先送醫「上班不重要！」

影／幼兒園廚房「食材發霉小蟲爬」噁爆！園方：給老師吃的

陸對美豬肉、大豆排除加稅　不忘提醒「希望美方言而有信」

「心情很好因為合約快到期？」　Lulu一秒嚇到狂尖叫...麥克風還飛出去

正妹老師「高中黑歷史」起底！　摩鐵開趴狂歡…渾圓美臀全被看光

妹子大露「雪乳」蹲路邊烤肉　本尊「女郎」身分曝：我擦一下鼻血

楊秋興︰馬英九無奈簽署「國民黨31大老連署廣告」

Rain中秋「一家3口團聚」四處串門子　金泰希懷二胎10月倒數生產了！

中職直播／廖乙忠踢館統一獅　瑞安拚對兄弟首勝

徐巧芯「潘恒旭分化馬韓關係、醜化韓國瑜形象」　學者認證：他有小聰明、挖洞給人跳

最強卡通聯名！VansＸ《聖誕夜驚魂》　穿著傑克來搞怪

床戰288次…輕熟女人妻產小王「死種」　1通電話曝姦情：你太太沒付醫藥費

徐巧芯淚崩！馬英九遭韓粉「羞辱」噓下台　痛心曝真相：馬曾親自勸退郭董

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

大陸熱門新聞

影／安胎藥誤發避孕藥！她服用6..

5歲童狂手抖…醫愣了：腦內長出..

多按個0！蠢妹花6000萬得標..

正妹疑遭網警洩個資　噁男要求交..

5歲男童常露出微笑　醫生確診為..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

田徑金牌女神降臨！　網友全戀愛..

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」..

15歲少年牙疼一年臉骨被腫瘤「..

「茅台酒」進攻上海Costco..

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

女國中生「手牽手」墜18樓！大..

女孩公車上暈倒　乘客：先送醫上..

更多熱門

相關新聞

2018年河北全部工業增加值年均增長11.2%

河北省裝備製造業發展加快2018年，裝備製造業增加值比上年增長8.3%，對全省規模以上工業增加值增長貢獻率為34.6%，對全省製造業增加值增長貢獻率達41.7%，均居首位，裝備製造業增加值佔規模以上工業的比重由2012年的18.5%提升到2018年的21.5%。（河北日報）

湖南出台12條政策措施

中國北斗系統在軌衛星已達39顆

福建省西南五市簽協議「組團」吸台灣人才

廣東前8月向60家企業返還2.34億

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

雨來了！整合準琵琶　3地區先變天

私會馬俊麟　王瞳突亮證件公開新身分

瘋傳生日認愛！楊冪「❤」終於PO照了

釋悟善禪師付清100萬登記選總統　事蹟「國道上救雞」

辦公室小野遭控推卸責任！聯絡死者爸爸對話曝光

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

馬英九被噓下台　郭台銘：我來教訓韓國瑜

女大生遭按摩師性侵　男友隔廉不知道

獨／台南街頭捕獲野生子瑜過中秋

「唐吉訶德」落腳永福樓告吹　房東林氏家族揭秘

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

韓國瑜中秋開直播：罷免書上我簽字

影／女大生遭按摩師性侵「不呼救」警官曝受驚反應

更多

最夯影音

更多

10人團大白天遊葡萄牙遭尾隨 黑衣男被發現竟朝鏡頭詭笑...

全美6死！「神秘肺病」蔓延...川普宣布：打算禁賣調味電子煙

強餵古柯鹼「500歲孩童」冰封山頂　生前走千里赴死！科學家：腦還在

父癌逝母鬱！「獨臂青年」扛家計　守舊茶廠...切千顆檸檬供妹讀書

絕美星空照曝光！8米大氣球超萌 全台首座史努比迷宮在花蓮～

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面