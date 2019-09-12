華聞快遞／湖南出台12條政策措施　促進生豬生產保障市場供應

▲湖南省。（圖／CFP）

《湖南》湖南出台12條政策措施 促進生豬生產保障市場供應

相關措施包括支持生豬規模養殖場標準化建設，對新建、改擴建生豬養殖場實行並聯審批，簡化審批流程，壓減用地審核備案時間。鼓勵各級政府通過股權投資基金，以市場化方式支持龍頭企業建設標準化規模養殖場。（華聲在線）

《江蘇》至少惠及450萬人次 江蘇實施職業技能提升三年行動

江蘇省政府計劃在這3年中，開展各類補貼性職業技能培訓450萬人次以上，其中2019年培訓195萬人次以上。到2021年底，全省技能勞動者占就業人員總量的比例達到28%以上，高技能人才占技能勞動者的比例達到32%以上。培訓將圍繞市場急需緊缺職業展開，包括家政、養老服務、托幼、保全、電商、汽修、電工、手工等。（揚子晚報）

《河南》8月鄭州市CPI 同比上漲3.6%

大陸國家統計局鄭州調查隊發布信，2019年8月份，鄭州市居民消費價格同比上漲3.6%，高於大陸國家0.8個百分點。與上月相比，重慶市居民消費價格總水平環比上漲0.4%。食品價格上漲2.2%，非食品價格持平，消費品價格上漲0.7%，工業品價格下降0.1%，服務價格持平。（鄭州日報）

《山東》山東首次發佈「十強」產業人才需求

這次山東省共徵集到全省626家單位1421條崗位信息，人才需求5100餘名。從學歷需求看，目前山東省對高層次人才需求中，碩士及以上學歷占比達到97%，其中博士及以上人才需求達53%，對高學歷人才需求迫切。（大眾日報）

▲山東省濟南市。（圖／CFP）

《福建》大陸首家台資合作醫院正式掛牌三級甲等綜合醫院

大陸首家台資合作醫院——廈門長庚醫院11日正式掛牌三級甲等綜合醫院。三級甲等醫院是是大陸依照《醫院分級管理辦法》對醫院實行「三級六等」的劃分等級中的最高級別。據介紹，廈門長庚醫院成立於2008年5月，是祖籍福建的王永慶為回饋大陸而設立的綜合性醫院。（中新社）

《北京》大陸建成全球最大糧食物聯網

2018年大陸糧食年產量已經達到了6.5億噸。中儲糧11日在北京披露，其建成了世界最大的智能化糧食物聯網，現有總倉容近1億噸，是成立時的近7倍，這使得大陸人均糧食佔有量已經超過889斤，遠遠超過世界平均水平。（北京日報）

《廣西》31省份8月CPI 廣西連續兩月居首

日前大陸國家統計局公佈了8月份全國31個省（區、市）居民消費價格指數（CPI），其中，廣西、海南等11個省份漲幅超過大陸全國。8月份大陸全國CPI同比上漲2.8%，從環比看，大陸全國居民消費價格環比上漲0.7%。（中新社）

《重慶》重慶市智慧體育大數據中心上線

據介紹，智慧體育大數據中心集合了體育公共服務平台、綜合管控平台、大數據分析平台三個平台，電視端、移動端、管理系統、3D可視化、智慧場館、智慧城市融合等多種應用，全面展示健康重慶、活力城市方面的成就，囊括全市各地的重大賽事活動，充分呈現各地不一樣的運動特色。（重慶日報）

▼大數據示意圖。（圖／視覺中國）