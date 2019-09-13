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華聞快遞／2018年河北全部工業增加值比1952年增長1098.7倍　年均增長11.2%

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▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》2018年河北全部工業增加值比1952年增長1098.7倍　年均增長11.2%

河北省裝備製造業發展加快2018年，裝備製造業增加值比上年增長8.3%，對全省規模以上工業增加值增長貢獻率為34.6%，對全省製造業增加值增長貢獻率達41.7%，均居首位，裝備製造業增加值佔規模以上工業的比重由2012年的18.5%提升到2018年的21.5%。（河北日報）

《浙江》紹興在推進長三角一體化中實現高質量發展

去年紹興全市常住人口超過500萬人，市區面積擴大到2942平方公里，省級以上開發區達到13個，其中大陸國家級開發區4個，發展空間和平台不斷拓展，城市能級和活力大幅提升，各項社會事業全面發展，人民生活得到極大改善，去年城鄉居民人均可支配收入分別達到5.9萬元（人民幣，下同）、3.3萬元。（浙江日報）

《河南》前8月河南省外貿繼續保持增長　進出口完成逾2940億元

今年前8個月，河南省進出口值完成2940.6億元，與去年同期相比增長1.5%。其中，出口1907.9億元，增長4.4%；進口1032.7億元，下降3.6%。8月份當月，進出口424.8億元，增長2.2%；其中出口222.9億元，增長3.5%；進口201.9億元，增長0.9%。（鄭州日報）

《天津》8月份天津市CPI同比上漲2.4%

大陸國家統計局天津調查總隊最新監測數據顯示：8月份天津市CPI同比上漲2.4%。其中，食品價格上漲4.8%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲2.3%，服務價格上漲2.5%。1至8月平均，天津市CPI比上年同期上漲2.2%。（天津日報）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

▲天津街景。（圖／讀者提供）

《北京》中國速食麵銷量佔全球近四成

2018年食品工業規模以上企業以佔大陸全國工業5.7%的資產，創造了佔比達到7.9%的主營業務收入，完成了佔比8.7%的利潤總額，並實現了營收與利潤的雙增長。當年大陸國內食品工業規模以上企業實現主營業務收入8.1萬億元，同比增長5.3%；實現利潤總額5770.9億元，同比增長10.8%。（北京日報）

《江西》上半年江西全省投資10億元以上工業項目543個

今年以來，江西省深入實施工業強省戰略，堅持以項目促投資、以項目促轉型，加速形成工業發展新增量、新動力。據最新數據，今年上半年，全省投資10億元以上工業項目543個，總投資達12705.9億元，累計完成投資4186.6億元，佔總投資比重的32.9%。（江西日報）

《重慶》1-8月重慶外貿進出口增長13.9%

今年1至8月重慶外貿進出口總值3608.8億元，較去年同期（下同）增長13.9%。據介紹，1-8月重慶外貿出口總值達2304.6億元，增長12.9%，主要出口商品為電腦、中央處理部件等電子信息類產品；進口總值達1304.2億元，增長15.7%，主要進口商品為集成電路和鐵礦砂、銅礦砂等礦石類商品。（重慶日報）

《貴州》2019年「貴州·台灣經貿交流合作懇談會」即將舉行

懇談會將於9月17日至20日在貴陽、遵義、安順和黔東南、黔南、黔西南州舉行。將通過產業對接、投資考察、相關產業鏈系列活動、台媒聚焦「貴州的台灣故事」等形式，展示貴州跨越發展奇跡和決戰脫貧攻堅的信心恆心，全方位推進貴州與台灣在農業、大健康產業、民宿康養、青年創業就業、金融交流等方面的優勢互補及永續合作。（貴州日報）

▼貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

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