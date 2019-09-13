嘉易創創育中心地方創生有成　獲經濟部績優創育機構獎

▲嘉大艾群校長(中)與嘉易創創育中心團隊合影。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉易創創育中心由嘉義大學創新育成中心團隊spin-off成立，日前於眾多創育界菁英單位中獲選為108年度經濟部中小企業處績優創育機構殊榮。

▲嘉易創 創育中心合作辦理地方發展論壇、提供在地企業發展建議，創造異業結盟契機。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉易創創育中心(嘉易創有限公司)為嘉大校友所成立的地方創育機構，該中心職員多數為嘉大校友，嘉易創團隊在轉型過程中與嘉大有共同的合作模式，成為雲嘉南地區新創事業及青年創業團隊的最佳輔導幫手，有別於一般學校育成中心之型態。嘉易創具備與民間企業相同的商業靈活度，與輔導的企業形成共榮生態，嘉大扮演著產業轉型技術智慧庫與團隊孵育基地的角色，雙方相輔相成。嘉易創努力經營校外資源鏈結與商業合作，嘉大推廣地方產學合作與青年創業培育，促使地方產業轉型與青年回鄉，善盡大學在地方的社會責任。

▲全台在地創生服務中心定期交流座談。（圖／記者翁伊森翻攝）

校長艾群表示，嘉易創團隊轉型後，不但營運模式多元且有效率，更協助嘉大師生與企業媒合，成為產學合作的捷徑橋梁，未來期盼嘉易創為提升地方經濟與繁榮努力。

▲攜手共進，以小旅行方式進行企業交流，協助在地企業進行理念分享。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉易創創育中心執行長黃振瑋表示，能在轉型公司成立首年就獲獎，要歸功於合作團隊努力不懈互相扶持，感謝嘉大與嘉義在地創生圈的夥伴，以及廠商支持，未來將更加努力與培育企業創造共榮生態，共同獲利與成長，善盡地方創育機構的責任。