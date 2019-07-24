嘉義大學百年校慶8/4棒球戰日本中京大　重溫甲子園冠軍戰戲碼

▲▼ 嘉義大學將再戰日本中京大學，重溫1931年兩校於甲子園冠軍戰戲碼。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與日本中京大學2015年簽署學術交流協議，每年暑假輪流辦理棒球聯誼賽，重現當年甲子園冠亞軍決戰風華。今年適逢嘉大百週年校慶，中京大學棒球隊將於8月4、5日在嘉義市立棒球場與嘉大棒球隊進行2場次友誼賽，球賽開放民眾免費入場，歡迎喜愛棒球的民眾到場觀賽，為嘉大棒球隊的選手們加油打氣。

1931年嘉農棒球隊代表臺灣赴日本參加第17回夏季甲子園大會，以「永不放棄」的KANO精神，贏得「準優勝」(亞軍)，震驚日本棒壇，博得「英雄戰場 天下嘉農」美譽，揚名海內外，讓嘉義成為臺灣棒球原鄉。2014年名導演馬志翔更將《KANO》背後的歷史與甲子園冠軍賽事拍成電影，全臺票房破億。

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嘉大表示，來訪的中京商業學校1995年成為中京大學附屬高等學校，是甲子園史上奪下優勝次數最多的學校，總共拿下4次春甲優勝、7次夏甲優勝，1931年是中京商第一次打進甲子園，從那年開始一直到1933年，中京商創下日本甲子園史上第一次三連霸，當時可謂是中京商的黃金時代，2019年中京大學再度來訪嘉大，將開啟重返1931年甲子園冠軍賽戲碼，為臺日兩國棒壇重要盛事，勢必帶動棒球熱潮。