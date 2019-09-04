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嘉大攜手北藝大善盡大學社會責任　前進大崙國小推動友善植栽

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▲▼ 嘉大跨校結合北藝大實踐社會責任於大崙國小推動友善栽培理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大跨校結合北藝大實踐社會責任於大崙國小推動友善栽培理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學園藝學系與景觀學系今年執行教育部108年度大學社會責任實踐(University Social Responsibility，USR)計畫以「嘉義平原區優質友善栽培產業茁壯計畫」為主軸，與臺北藝術大學美術學系郭弘坤老師指導兩校學生進行跨校合作，將當代藝術融入地景空間，以水上鄉大崙國小的在地文化地景風貌，呈現嘉義平原友善栽培產業。

▲▼ 嘉大跨校結合北藝大實踐社會責任於大崙國小推動友善栽培理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大USR團隊與北藝大學生合作帶入當代藝術課程。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大USR團隊與北藝大師生協力創作將當代藝術表現帶入大崙國小美術課程，讓學童將平日觀察與生活記憶轉為元素分組創作，使大學生的社會責任透過與學童互動，深耕創造社群新價值。

嘉義縣水上鄉為重要的精緻農業產區，大崙國小校長曾南薰表示，水上鄉大崙國小透過課程引導學童認識在地友善栽培產業不遺餘力，讓學童從課程學習及在地參訪經驗培養對家鄉的認同感，是重要的人才培育過程，此理念與嘉大園藝學系主任沈榮壽帶領USR團隊深耕在地，推動友善栽培產業相契合，執行成果讓學童及居民更加肯定在地特色產業。嘉大USR團隊顏宏憲同學表示，創作過程長達五個月反覆討論與修改，特別感謝郭弘坤老師的引導思考，讓我們了解產業主題在空間環境中的呈現有別於景觀營造之成效。

▲▼ 嘉大跨校結合北藝大實踐社會責任於大崙國小推動友善栽培理念。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉大USR團隊與北藝大學生帶領學童共同創作牆面。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大USR團隊與北藝術大美術學系學生駐村一週進行牆面繪圖，施作位置緊鄰社區對外連絡道路，為社區居民與學童可輕易駐足目視之距離，透過牆面的視覺傳導，將圖像風格與造形著重灌溉水圳源頭上的土地，獨特的地理位置，適地栽培的特色農作(如玉女番茄、小黃瓜、美濃瓜、稻米、玉米等)、傳統舞獅文化，以及23.5度北回歸線造就氣候日照的栽種優勢，作為跨距的空間架構，逐步建構多樣的土地人文，透露熱情與奔放、嘉義孩童盡情的伸展、在地農作特色碩果累累，透過嘉大USR團隊、北藝術大及大崙國小師生的合作，一幅大崙印象畫終於在9月2日完成。

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