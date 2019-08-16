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嘉大百年校慶寫生暨攝影比賽開放報名　邀請民眾畫出校園美景

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▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦紀念路跑。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義大學百年校慶舉辦寫生及攝影比賽，邀民眾一起用畫筆或相機紀錄下校園美好人事物。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學為慶祝創校百週年，邀請社會大眾共同記錄嘉大之美，發揚生命教育、人文素養及建築之美等多樣風情，特舉辦「嘉義大學百年之美 寫生暨攝影比賽」。攝影比賽以「校園美景」為主題，舉凡嘉大各項自然景觀、人文風情、教學活動、建築設施，相關人、事、物等，收件日期即日起至9月20日止。

▲▼ 嘉義大學百年校慶舉辦寫生及攝影比賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大學百年校慶舉辦寫生及攝影比賽。（圖／記者翁伊森翻攝）

寫生比賽以個人或團體方式報名。報名日期，即日起至9月6日止，比賽於9月28日上午9時起，於嘉大蘭潭校區合作社領取圖畫紙，歡迎校內外愛好攝影，以及喜歡繪畫的嘉義縣市學童及嘉大員工子女參加，透過寫生或攝影鏡頭，以不同角度，認識歷史悠久及環境優美的嘉大校園。

主辦單位合作社朱淑玲經理表示，嘉大是南臺灣最美的大學，校園中有KANO棒球紀念園、百年紀念碁石、沁心池、知識花園及乳牛實習場等，為與民眾欣賞嘉大美麗景緻，把這份美景留存，特別舉辦此項活動。攝影比賽分為教職員工生組及社會組，獎項名額達數十位。

另外，也邀請幼兒園及國小學童參加寫生比賽，週末全家到嘉大，歡度親子假期，凡報名寫生比賽，皆可獲得嘉大合作社提貨卷1份，現場即可兌換嘉大師生獨特之研發產品，獎項豐富，歡迎共襄盛舉。比賽內容詳情及報名資訊，可至FB臉書搜尋「嘉義大學合作社」或網址https://www.facebook.com/ncyushop/

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關鍵字：嘉義大學,百年校慶,寫生暨攝影比賽

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