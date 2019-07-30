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嘉大山海希望工程實務化　植物經濟助偏鄉小校

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▲▼ 嘉義大學山海希望工程計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大學山海希望工程計畫解說香草植物種植及運用成果。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學與財團法人懷恩社會褔利慈善事業基金會於30日在嘉義縣東石國小舉辦山海希望工程計畫成果發表會，嘉大校長艾群更率領師生團隊攜手東石國小及黎明國小師生，以靜態成果展示，結合動態成果報告，展現校園實務香草栽種區、香草園藝植物運用、精油萃取等豐碩成果。

▲▼ 嘉義大學山海希望工程計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義大學山海希望工程計畫圖教導學童食農教育蔬菜栽培實作。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大劉榮義副校長於活動中說明整體執行概況，森林暨自然資源學系何坤益教授分享於嘉大、社口林場、黎明國小、東石國小及社區栽種精油植物苗木-土肉桂、白千層、澳洲茶樹、檸檬桉及檸檬香茅等約2,000株成果；微生物免疫與生物藥學系吳進益副教授以精油萃取技術課程，帶領師生及社區民眾開發手工皂、防蚊精油等保健產品;園藝學系洪進雄教授以香草植物栽種與實際運用，讓「黎明的香草天空」、「東石的魚菜(香藥草)共生」成為校園特色。

▲▼ 嘉義大學山海希望工程計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲VR虛擬實境體驗。（圖／記者翁伊森翻攝）

學生事務處黃財尉學務長分享7個學生社團，寒暑假期間以多元課輔方式啟發學童創思，看見不同的世界，學習不同的能力。師資培育中心吳芝儀中心主任分享招募不同性質之師資團隊，加強課程專業與教師專業成長，透過不同教學模式，以活潑生動的方式，進行資訊、體育、園藝、閱讀、數學等課程教學，使學童發揮潛能。最後數理教育所林志鴻副教授以數位典藏平台，呈現山海希望工程計畫成果網誌及3600VR影片，其中3600VR影片讓人彷彿身歷其境的巧妙設計，令人嘖嘖稱奇。

▲▼ 嘉義大學山海希望工程計畫。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲解說精油萃取及開發精油產品應用。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大與財團法人懷恩社會褔利慈善事業基金會自2016年7月16日簽訂10年經費1200萬元之「山海希望工程計畫」產學合作起，今年將邁入第三年中程計畫，計畫總主持人劉榮義副校長期許嘉大師生對嘉義山區或海邊的偏鄉學童課業及社區經濟發展上應善盡社會責任，艾校長更期許能持續邁向長期目標，成立國內第一個配合地方特色之精油觀光工廠，帶動社區經濟繁榮，創造偏鄉新希望與永續發展的願景。

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關鍵字：嘉義大學,山海希望工程計畫,植物經濟,偏鄉

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