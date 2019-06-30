嘉義大學USR團隊走入社區　推廣優質農產品

▲嘉義大學USR在地深耕，與大崙社區共推友善健康農業。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學USR團隊29日於大崙社區活動中心及新興宮廟埕辦理「謝天豐收健康產業行銷與音樂會」，活動以推廣行銷優質友善栽培農產品為理念，讓在地生產者與消費者交流友善栽培農產品的生產過程與挑選原則，為社區農民行銷優質農產品。

活動結合健康農產品加工體驗，將在地友善栽培農產含玉女番茄、小黃瓜、黃豆、玉米、有機米、火龍果等作物，藉由嘉大USR團隊以健康加工技術操作體驗課程，料理出各項佳餚，夜間更邀集嘉義水上地區表演團隊蓽蔻咖愛家農夫樂團、水上樂齡中心打擊樂團、大崙歌唱班、Super Brass極度銅管五重奏到場同慶。

嘉義縣水上鄉大崙社區為嘉義平原區種植精緻農業作物的重要產區，社區內有多位知識青年返鄉從事農業生產行動，其中更有農友將友善栽培理念結合精緻農業進行設施栽培，惟未將其特色作有效行銷，在市場無法創造差異性，價格與慣行栽培無異。

嘉大USR計畫輔導與合作農友呂權席表示，優質友善栽培農產品在進入傳統行口或拍賣市場時，慣以外觀與口感取向的傳統分級機制進行定價，市場需求與差異性都未能凸顯該產品友善栽培的優勢，是目前生產者與消費者的共同遺憾之處，也是友善農業在國內農業生產不易拓展的重要原因。

嘉義大學執行教育部108年度大學社會責任實踐(University Social Responsibility，USR)計畫，由園藝學系與景觀學系以「嘉義平原區優質友善栽培產業茁壯計畫」主題進行合作。計畫主持人園藝學系沈榮壽主任於嘉義地區深耕並長期關注農村地區的產業發展與友善栽培產業的轉型困境，藉由教育部USR計畫資源以及嘉義大學農學專業的能量於區域內做出貢獻，以創造「健康可食、友善可遊的優質農村環境」作為計畫目標。

嘉大USR團隊由產地做起並帶動在地社區夥伴合力發聲將訊息傳遞出去，一同期許友善栽培產業的推動與產品行銷在未來會更被社會大眾認識接受，除了食農教育外，也將友善栽培與社群結合及支援，進一步善盡大學社會責任開創社群經濟農業的新價值。