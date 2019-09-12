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秋節關懷　郭綜合醫院慰問五條港長者

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▲台南市郭綜合醫院行政副院長許豪斌，到社區中的水仙宮市場探視獨居長者，致贈中秋節慰問金及月餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市郭綜合醫院行政副院長許豪斌，到社區中的水仙宮市場探視獨居長者，致贈中秋節慰問金及月餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中秋節來到，敦親睦鄰不遺餘力，重視鄰里民眾健康，以深入社區的健康服務為宗旨的台南市郭綜合醫院，由行政副院長許豪斌，到社區中的水仙宮市場探視獨居長者，關心他們的生活，致贈中秋節慰問金及月餅，並由何佩菁護理師幫長者量血壓關心健康，讓長者在佳節來臨前，感受到高度關懷而備感溫馨。

▲台南市郭綜合醫院行政副院長許豪斌，到社區中的水仙宮市場探視獨居長者，致贈中秋節慰問金及月餅。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許豪斌副院長與公關室高專蘇悦中、企劃室組長洪慧君、社工師馮柏凱、護理師何佩菁等相關人員，在五條港里里長沈簾哲的陪同下，到國華街探望88歲的蔡天送，關心他的居家環境及醫療照護，並至成功養護之家探望98歲的長者洪郭百合。在秋節來臨前，致贈紅包向長者賀節，讓她感受到社會的溫暖，內心充滿著感激。

關懷團隊到達水仙宮市場時，身體硬朗的蔡天送正在門口等待著大家，並準備於探訪之後至社區中心參加唱歌活動。蔡天送曾參加大大小小各項歌唱比賽，獲得不少獎杯、獎狀，令人不禁聯想愛好歌唱是蔡老先生身心健康的重要因素之一。

蔡天送於臨別前，除致感謝之意外，仍不忘提醒同樣愛好歌唱的蘇悦中高專，有空多參加歌唱活動或比賽。之後團隊轉往到成功養護之家探望98歲的長者洪郭百合，關心她的健康情形。

洪郭百合見到來訪的客人相當興奮，成功養護之家護理長邱瓊玉提到，百合阿嬤一早想到大家將要來探訪她，心情特別的愉快，不時的問問客人到了沒？當她接受許副院長的慰問時，許副院長特別關心她的生活作息與飲食，阿嬤對院方的愛心深表感恩；也盛讚沈里長對她的關愛。

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