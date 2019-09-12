「69元沙拉vs.70元雞排飯」一張中肯圖...減肥失敗原因　萬人笑：當胖子好了

▲一張圖突破盲點，一票網友都選右邊！（圖／翻攝臉書爆瘦公社）

網搜小組／劉維榛報導

不少人下定決心要甩肉，偏偏意志力太薄弱，總是想著吃完大餐，再來減肥，無限循環，贅肉還是掛在腰間上！一名女網友分享一張「減肥失敗的原因」，可見一邊是69元沙拉，一邊是肥滋滋的雞排飯，掀起大批網友笑虧，「還是當胖子好了！」

最近爆系新開張《爆瘦公社》後，掀起一大票網美、網帥們曬出「腰瘦、威猛精壯」的身材，不過完美比例的身軀，背後可都有一段對抗頑強肥肉的心路歷程，除了固定進行重訓、有氧運動等，控制飲食才是關鍵，不少過來人分享，千萬要守住秘訣「7分靠飲食、3分靠運動」。

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不過，這段漫漫長的減重期，最怕的就是意志力不夠，緊要關頭竟一秒失手，一名網友在社團貼出一張爆笑照片，直指「減肥失敗的原因」，仔細一看，左邊是五蔬果沙拉，一份售價69元；右邊是萬惡根源「炸雞排飯」便當，價格卻只貴了1元，讓人毫不猶豫直接買回家。

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▲萬人笑炸，吃完雞排飯再運動！（圖／翻攝臉書爆瘦公社）

超中肯的照片曝光後，引來破萬名網友來自首，瘦不下來的真正原因，紛紛狂簽到，「不然就是第二件5折」、「真的，右邊比較划算」、「差1塊，大部份的人肯定選右邊的呀」、「剛剛去買半顆高麗菜居然要130，想想倒不如去吃平價鐵板燒130，有飯有肉有湯有飲料，高麗菜還可以免費續」、「真的覺得要不餓的減肥，口袋不夠深不行啊」、「買水煮餐盒來吃，普通便當都能吃兩三個了」、「越健康的東西越貴」、「我常這樣上當，吃素食比吃肉還貴！還是乖乖去吃肉（貧困限制了體重？）」、「先吃右邊消餓，再吃左邊消毒」、「買右邊的吃個飽，再好好運動」、「右邊感覺吃一餐抵兩餐」、「還是當胖子好了」、「真的餒，減肥吃不飽又比較貴」。

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