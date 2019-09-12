反送中延燒3個月　香港4所大學世界排名下滑最多跌16名

▲香港大學生目前現場聚集破萬群眾，高喊「光復香港、時代革命」。（圖／記者黃彥傑攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」風波延燒之際，英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education，THE）12日發表2020年全球大學排行榜，香港地區除了港大排名上升1位，達到35名之外，其他許多學校都呈現排名後退的情況，包括香港中文大學、香港城市大學等名校。

數據顯示，香港科技大學排名第47，下跌6名；香港中文大學排名第57，下跌4名；香港城市大學排名第126，下跌16名；香港理工大學排名第171，下跌12名，而香港浸會大學則依舊排在第401位至500位之間。

▲香港有許多大學生參與「反送中」活動，圖為825荃葵青遊行。（圖／路透社）

此外，「反送中」風波延燒之際，香港學子赴大陸讀書的人數出現上升趨勢，根據中國教育留學交流（香港）中心的數據顯示，今年報考大陸（內地）大學的香港中學畢業生有10,433人，其中通過「內地部分高校免試招收香港學生計劃」報名的比例上升近1成。即使需要克服語言等障礙，仍然有港生希望留在大陸發展。

除了香港之外，今年台灣共有36所大學上榜，其中台灣大學仍佔據台灣全部大學的榜首，排名更比2019年進步50名，上升至120名，同樣位於前200大。而大陸的學校中，排第23的北京清華大學為大陸名次最靠前的學校，名次比去年退步一名，其次是北京大學，排名24，比去年進步7名。

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