進入最恐怖鬼屋「活埋凶間」　男大生遭「棺材夾死」鮮血四濺...案件細節曝光

▲香港海洋公園每年10月都會舉辦的萬聖節活動– 哈囉喂全日祭。（圖／香港海洋公園提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港張姓男大生前年到海洋公園遊玩，在「活埋凶間」鬼屋時，被棺木夾中頭部不幸死亡，終年僅21歲。此案昨（10）日開聆訊庭，重播案發時的監視器畫面，發現張男誤入機房區。設計總監Joel Brett Talacko表示，當初的設計是不會有遊客到該處，事發後樂園曾諮詢安全顧問，亦有就機械操作方面作檢討。

綜合港媒報導，張男一行7人當時去參加樂園的哈囉喂全日祭，下午2點去玩「活埋凶間」鬼屋，挑戰躺棺材45度滑至下層迷宮，監視器畫面顯示，當時他滑到終點後起身離開，但迷路不慎走到後勤房間內，遭另一副棺材木板夾住頭、頸部附近，當場鮮血直流。

▲「活埋凶間」躺棺材一直被形容是最恐怖的設施。（圖／香港海洋公園提供）

在10日的法庭上，「活埋凶間」的主管葉寶石稱，自己並非註冊工程師，他只是協助註冊工程師作檢驗，在鬼屋開幕前兩日、才在機電署考獲主管資格，主要負責滑梯的部分；他每日開館前均會檢查遊戲機件，以確保順利運作，若他離開則會由主操作員擔任監督。

他透露，在一樓的控制室有4個大螢幕，每個螢幕共有16個小畫面，平日以對講機聯絡屋內其他工作人員，事發當天，一名操作員通知他3號梯有問題，幾分鐘後來到樓下，看到棺材梯已升起，有人趴在下方，隨即要求停止機械運作；翻看監視器畫面，發現一名男子不依原有路線，走到另一方向。

鬼屋導演王文俊表示，鬼屋的演員會以驚嚇的方式，或以身體阻擋玩家，引導他們在屋內行走。但當死因裁判官周慧珠問及，為何當張男走錯方向時，沒有人出來攔住，王文俊回稱，當時數名演員「叫得很厲害」，所以沒有追問。

據報導，張姓男大生和弟弟、父母住在一起，一家經濟拮据，僅靠父親兼差為生，母親為泰國人，患有糖尿病及眼疾，行動不變，領津貼過活，弟弟則有智力障礙，儘管如此，他仍發憤圖強苦讀，考上香港中文大學的機械工程學系。

張父說，2個兒子從小就安排由社工照顧，大兒子18歲後帶著弟弟一起搬回來，一家四口好不容易團員、感情和樂，沒想到竟發生意外，天人永隔。