網紅藍阿姨「KMT買票」挨告　刑事局約談她掛標語開直播喊冤

▲網民藍阿姨3日上午遭刑事局約談，她掛上標語在刑事局外開直播喊冤。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

「藍阿姨」藍麗珠因涉嫌製作「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」的內容相關影片，遭國民黨認為惡意抹黑，日前向刑事局提告妨礙名譽，藍女今天3日上午遭刑事局約談，她接受偵訊承認製作影片，強調僅表達個人想法：「沒有想毀謗國民黨，希望讓台灣人都覺醒。」警方僅證實受理國民黨代表提告，其他不願多談。

▲網民藍阿姨今天3日上午遭刑事局約談。（圖／記者張君豪翻攝）

國民黨認為「藍阿姨」藍麗珠製作該扭曲不實影片在LINE等通訊軟體流傳，內容批評：「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」根本是毫無證據的汙衊，藍女影片中還呼籲網友「用盡一切手段消滅國民黨」、「不是選舉而是戰爭」國民黨高層與律師討論後、認為影片涉及煽動暴力、恐嚇內容且都是不實指控。

國民黨日前委由該黨文傳會代理主委程美華向刑事局偵九大隊提告，3日上午藍女赴刑事局偵訊後，在刑事局門口還掛著「不要孩子受傷，支持香港，捍衛台灣，撤銷和平協議，台灣人站出來」標語抗議並開臉書直播發表聲明。

藍女透過影片表示：「我只是台灣的平民百姓，任何表達從來跟民進黨或任何政治立場沒有關係，只是以最純粹的意志表達想法。」藍女強調：「我們可能因為國民黨簽訂和平協議，而被中共統治的疑慮與恐懼，也希望有更多人了解，和平協議的簽訂，對台灣人的危害是非常大，不想讓下一代有被中共統治的危機。」藍女說：「表達並非想毀謗國民黨，只想讓台灣人都覺醒。」

對此刑事局偵九大隊警方僅證實國民黨確曾派人提告「藍阿姨」警方依規定受理偵辦、目前案件偵查中警方不便對外說明，僅強調案件調查留程會依規定辦理。

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