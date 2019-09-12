影／大老婆砸百萬登報揭小三　狄志偉懷疑真實性：當20幾年工具人自找的

▲聯合報11、12日連續2日頭版下方刊登半版「聲明啟事」。（圖／翻攝聯合報）

記者廖安莘／綜合報導

聯合報11日頭版下方的半版廣告，震驚各大社群平台，引起外界熱議。資深媒體人狄志偉抱持懷疑態度，他認為砸百萬登報勸退小三的行為很奇怪，但倘若為真，奉勸這名大老婆不要再傻當工具人，也許付出了很多青春，仍可以找到很好的第二春。

大老婆11、12日連續2日在《聯合報》頭版下方刊登半版「聲明啟事」，指控小三介入她的婚姻，12日她在文中提及自己的老公「無法能再有繁衍的機會」，勸退小三應「知難而退」。而這2日分別的署名為「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人！」、「字字血淚的工具人」。

▲狄志偉12日在臉書PO文。（圖／狄志偉臉書）

狄志偉12日在臉書撰文表示，「這個是真的嗎？我有點抱持懷疑的態度？這會不會是一種另類的行銷手法呢」，他指出，11日刊登半版的聲明啟事，最後寫下明日待續，讓許多人好奇接下來會發生什麼事，但下集並沒有什麼勁爆的內容。他接著說，2天花了百萬登半版廣告，遇到厚臉皮的小三，一點都不會覺得怎麼樣，他勸人妻「如果這個新聞是真的的話，醒醒吧這個大老婆，做了20幾年的工具人，你還要繼續做下去嗎？」表示不值得為了已經不愛妳的人這樣做。

最後，狄志偉說，「如果你還要繼續做下去，那也是你自找的，何不拿老公的錢去外面也找個小王呢？」、「過去沒有認賠殺出，現在還來得及」、「很多人到了中老年，還是可以找到很好的第二春」，他認為女人應多愛自己一點並表示祝福。

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