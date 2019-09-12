報紙頭版聲明啟事第二彈！小三高清照曝光　大老婆喊話：老公無法再繁衍

▲小三高清照曝光，其外表清秀，且年紀相當輕。（圖／翻攝自聯合知識庫）

記者陳雕文／綜合報導

11日聯合報頭版下方的半版廣告「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」斗大悲情文字吸引民眾的目光，一名年邁正宮的喊話配上老公對幼齒小三「以中指遮胸」的慾照也成為媒體關注的焦點，到了12日早上6點，《聯合知識庫》釋出小三的高清獨照！還有正宮的真情喊話，「他（老公）無法能再有繁衍的機會」。

▲正宮狂砸224萬連買聯合報頭版2天，向小三悲情喊話。（圖／翻攝自聯合知識庫）

聲明啟事提到，「人誰無過？相信妳是聰明人，會做出不自娛娛人的決定。我伴了我家老爺長達近四分之一世紀以上的歲月了，在他生病時，妳無法隨侍在側照料，也不是妳的錯；對我而言，他就是我的唯一，現在我不希望妳因為這種不值得等待的人，蹉跎掉美好而寶貴的年華。」

正宮還提到，「加上他無法能再有繁衍的機會，這對任何人來說，都是一種傷害。我已年邁，不想再用訴訟的手段、去揭露更多的不堪。我只是會在此告訴大家：『知難而退』有多麼重要！」最後還用大大的粗體字完結，「字字血淚的工具人」。

內文最後一段提到「不想再用訴訟的手段、去揭露更多的不堪」可推測，老公外遇可能不只一次，再看到一句「加上他無法能再有繁衍的機會」，老公疑在性功能方面已是心有餘力不足，但正宮舊不離不棄，仍把他視為唯一，悲情文字令人看了鼻酸。

戀愛老司機：重點是眼神

▼年邁正宮買報紙頭版的廣告，還登出老公與小三的慾照，《28天》的文字下，透過記者格放，發現了色色的端倪，老公的中指恰好遮住小三的乳頭，以下同。（圖／翻拍2019/9/11出刊聯合報）