正宮心意決...砸百萬曝「超胸照」連載搭機離台！頭版政治淪背景　網：求後續

▲頭版驚見大老婆反擊，網友目光全被吸走，上方政治文淪背景。（圖／翻攝2019/09/11出刊聯合報）

記者陳韻如／綜合報導

大老婆的絕地反擊！今（11日）聯合報頭版下方出現了罕見的半版廣告，內容是一名大老婆對小三的血淚喊話，文末並載名出自「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」，與上方「郭台銘將攤牌」的政治頭條，形成了有趣的畫面，而報紙上的精采內容，也讓網友忍不住直呼，「到底？是要看上，還是看下？」

聯合報頭版下方11日出現了一篇精彩的半版廣告，內容是大老婆所刊登的聲明啟事，上方不僅貼出了老公與小三的親密合照，還寫道，「這位照片中自稱是蔡XX，電話號碼09XXXXXXXX的女孩，請妳可以選擇放手嗎？」

請繼續往下閱讀...

大老婆還呼籲小三，「破壞的代價很大，請妳想清楚這一點。是否要到無法挽回的局面、妳才滿意？是嗎？」聲明最後還預告，「明日待續」，並且載明出自「忍無可忍且做牛做馬數十載的工具人」。而根據《聯合新聞網》報導，這名不惜砸下200萬宣戰的大老婆，已於10日搭機離台，似乎心意已決。

此外，有不少網友質疑照片上方「28天」的字樣，而其他網友解釋道，「這是使用蘋果手機的刪除照片顯示」，但也有網友開玩笑表示，那可能是外遇第28天所拍下，意外鬧出不少笑料。

這篇聲明一刊出，也與頭版的正文形成了有趣的對比，而不少民眾的目光全被聲明所吸引，完全忽略了上方的正文，這也讓不少人直呼，「到底？是要看上，還是看下？」、「廣告都比新聞精彩」、「有了這篇廣告，我願意犧手機去買報紙」。

►戀愛老司機：重點是眼神

【更多新聞】

醉男「扯牽繩巴頭」！幼浪嚇到狂抖躲屋內 下秒遭拖出猛K...網怒：還是人嗎



愛情長跑8年...拍「羞照」供欣賞！卻揭他已婚劈6腿 渣男還想「200萬」封口



直播譙志願役「廢物」！475官兵提告全掰了 陳沂「他們對號入座」安全脫身