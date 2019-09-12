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幫車手男友拿「公文」留指紋　女嘆「為愛沖昏頭」還遭背叛

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▲桃園市劉姓男子10年前持黑金鋼手機行搶，但僅搶得200餘元，警方憑指紋抓到劉歸案。（示意圖／視覺中國CFP）

▲陳女幫宋姓男友拿假公文，竟留下一枚指紋，因此被彰化地院依詐欺共犯判刑1年2月。（示意圖／視覺中國CFP，與本案無關。）

記者廖安莘／台中報導

陳姓女子在2013年與詐欺集團宋姓男子交往，2人形影不離，甚至宋男擔任詐騙車手拿著偽造公文，假冒書記官向被害人拿詐款時，她也在場且還幫忙拿公文，結果竟留下一枚指紋，陳女因此被彰化地院依詐欺共犯判刑1年2月。陳女上訴二審，感嘆自己「被愛情沖昏頭」，才會跟著宋男犯罪，2人婚後宋男去服刑，她苦等宋男出獄，不料宋男卻外遇，留下2名幼子由她照顧，她表示自己以對宋男死心。台中高分院審理後，法官認為陳女值得同情，宣告緩刑4年。

判決書指出，宋男於2013年4月12日拿偽造的台北地檢署公文，開車載陳女南下高雄，假冒書記官向被害人拿詐款380萬元，不久後被警方查獲，警方於假公文採到1枚指紋，當時未比對出結果，將指紋建檔。2018年1月警方清理舊案，透過新電腦系統重新比對，查出是陳女的指紋。彰化地院一審認為陳女是負責把風的共犯，依共同犯行使偽造公文書罪判刑1年2月。

陳女上訴台中高分院，她感嘆自己「被愛情沖昏頭」，得知宋男南下取款，擔心男友安全，才會搭宋男的車南下，並順手幫宋男傳遞假公文，但她沒有看假公文的內容，宋男也沒有將錢分給她。

陳女指稱，事後宋男被判處4年4月徒刑，2人婚後育有1子，她苦等宋男出獄再續情緣。宋男在2017年4月假釋出獄（服刑2年餘），兩人又再生育1子，不料宋男卻外遇，婚姻因此生變，她獨自照顧4歲與1歲的幼子。

陳女表示知錯也坦承犯行，希望法官給她機會。台中高分院審理後，法官認為陳女值得同情，且已賠償被害人37萬元，取得對方原諒，經此教訓後應無再犯之虞，雖維持1年2月徒刑，但宣告緩刑4年，可上訴。

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