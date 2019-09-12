萬里漁船「天豐一號」起火！台籍船長受困　命喪火窟

記者郭世賢、莊智勝／新北報導

新北市萬里區港東72號處一艘500噸漁船「天豐一號」12日上午9時28分突起火燃燒，警消獲報後立即趕赴現場搶救，發現船內一名移工自行逃脫；而本國籍男性船長（約60歲）則受困，待救出時已無生命徵象，送往基隆長庚醫院搶救。目前火勢尚未撲滅，仍在船艙底部悶燒，警消稍早已確認船內再無人員受困；確切起火原因仍待事後進一步釐清。

▲「天豐一號」起火，台籍船長受困，救出時已經沒有心跳。（圖／記者郭世賢攝，下同）

警消指出，上午9時40分入內搶救時，一名年約50歲的漁工自行脫逃，其臉部、頭髮有二度5%及三度2%燒燙傷，意識清醒，送基隆長庚治療；另名年約60歲的船長則受困船內，救出時已經OHCA，目前仍在搶救中。警消表示，整起火勢於10時9分控制、10時23分完全撲滅。

萬里漁會理事長與總幹事也前往港邊關心，表示該艘漁船「天豐一號」12日上午才剛進港，正準備下漁獲，不料上午約9時左右卻突然起火，造成2人受傷。

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「天豐一號」何姓船長在火警發生當下一度受困船內，待警消搶入船艙救出時已經沒有生命徵象，經送往基隆長庚醫院搶救後，仍於上午10時許宣告不治身亡。警消表示，該漁船火警發生時停靠在漁港內，起火點初判在船底內部位置，10時23分火勢撲滅，燃燒面積約8平方公尺。據現場民眾指出，該輛漁船是在加油時突然起火，但確切原因為何，仍有待釐清。

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▼「天豐一號」12日上午才剛進港，不料卻突然起火造成2人受傷。（圖／記者郭世賢翻攝）