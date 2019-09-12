5億精華地賤賣弟媳9千萬　中信老臣張明田涉掏空又被訴

▲中信老臣涉勾結弟弟、弟媳掏空公司4億多元遭起訴。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

中信金前財務長張明田涉嫌在2012年間，主導中信銀把位於台南市中心的閒置行舍土地，以9千萬元超低價賣給弟媳巫春香，4年後再以市價5.2億元轉手賣出，造成中信銀損失逾4億元價差，台北地檢署12日依《證交法》特別背信等罪，起訴張明田、張明仁兄弟、巫春香等8人。

檢調是在先前起訴中信金內湖購地弊案，指控張明田涉嫌透過永約等公司投資土地，導致中信銀損失7億多後，持續追查發現，中信銀的「北台南行舍」因為閒置多年，必須處分，這塊土地位於台南火車站附近北門路上，處於精華地段。

▲張明田的弟媳巫春香經檢察官訊問後1百萬元交保。（圖為資料照／記者趙永博攝）

這塊土地經鑑價後，在2012年間由永約公司大股東巫春香，以9600萬元超低價買下，每坪均價是18萬元，2016年間，巫再以5.2億元把土地賣給永約公司。

檢察官發現，巫春香取得土地的隔年，親友就以每坪96萬元的單價，買下北台南行舍的鄰地，價差5倍明顯不合理，但是張明田、弟弟張明人都推稱是根據由估價師鑑價買賣土地，檢方不採信，將張氏兄弟、弟媳巫春香、估價師以及中信銀相關行政人員共8人起訴。

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