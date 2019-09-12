永和中和路10多名惡煞「深夜圍砍1男」　左臂擋刀深見骨、血灑路面

記者游宗樺／新北報導

新北市一名男子疑似日前與人有債務糾紛，在11日晚間11時許，與對方相約在永和區中和路談判，談判期間路上突然衝來一輛車，下來10多名惡煞手持刀械，當街朝張男猛砍，在地面留下斑斑血跡。警消獲報到場，將傷者送醫時發現其手部遭砍到見骨。附近民眾驚恐表示，這些人戴著口罩顯然是有備而來，目無王法的當街砍人，希望警方能盡快將人繩之以法。

▲張男疑似與彭姓酒吧老闆有債務糾紛。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲張男與彭男晚間在中和路421巷巷口談判，期間突然衝來一輛車下來一群人朝張男追砍。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，約30歲的張姓男子與約30歲的彭姓酒吧老闆疑似有債務糾紛，11日晚間雙方相約在中和路421巷巷口談判，在對談中突然有一輛車迅速駛來，下來一群身分不明的男子當街持刀朝張男追砍，張男下意識出手抵擋，導致手臂遭到砍傷，左手臂外側有明顯刀傷，深可見骨，被緊急送往亞東醫院急救，暫無生命危險。

目擊民眾表示，事發時看到路上衝來4輛車，從車上下來10多名惡煞，帶著口罩跟白色手套，拿出西瓜刀朝著張男一陣追砍後，隨即上車迅速離去，留下痛苦倒地的張男。民眾表示，這些人簡直是目無王法，囂張行徑讓人看不下去，還有聽聞這起事件是與彭男有關，疑似因兩人的債務糾紛而引起，具體事實並不清楚。

▲地面上留下張男血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

轄區警方獲報到場時，惡煞已經逃逸無蹤，只在地面留下斑斑血跡。警方將通知彭男至派出所說明，並向鄰近的便利商店調閱監視器，以釐清嫌犯身份，儘速將兇嫌緝捕歸案。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

【更多新聞】

►「再遇到就拚命！」通緝犯拔槍要射 員警神反應一指卡死板機

►中秋連假呷萬里蟹不塞車 金山警擴大會報強化交通治安為民服務