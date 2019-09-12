北卡羅萊納州長出席911活動　遭共和黨議員欺騙「突襲式表決」

▲北卡羅萊納共和黨籍議長摩爾（Tim Moore）接受動議，「突襲式表決」讓民主黨人措手不及。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

時值美國911恐攻事件18周年，全美各地都有哀悼活動，內容通常低調而肅穆。然而今年北卡羅萊納州共和黨議員竟然趁民主黨籍州長參加紀念活動時，發動臨時動議，駁回州長對預算案的決定，此舉讓現場人數明顯居於劣勢的民主黨議員們氣炸了。

綜合《新聞與觀察報》（The News & Observer）及新聞網站「Splinter News」報導，由於北卡羅萊納州（North Carolina）民主黨籍州長庫柏（Roy Cooper）上任後力推「擴大醫療計畫」，因而和強烈反對的共和黨人槓上，彼此互相否決對方的預算決定；庫柏甚至誓言「只要預算提案內容不擴大醫療計畫，就全部否決！」

到了9月11日當天，庫柏擔心若去參加紀念活動，會讓眾議院的共和黨議員有機可乘，趁機投票駁回州長否決的預算案，但庫柏和該州許多民主黨議員得到共和黨籍議員李維斯（David Lewis）的承諾，在民主黨人參加完活動，回到議會之前，不會有任何表決。當民主黨人上午8點得知當天不會進行投票信以為真而離開後，共和黨籍議長摩爾（Tim Moore）立刻接受動議，並威脅少數在場強烈抗議的民主黨議員趕出場。

最後共和黨以55比9的票數成功駁回州長早前否決預算案的決定。民主黨議員們得知後當然相當憤怒，當中又以黨鞭芭特勒（Deb Butler）最甚，她氣得在議場大發飆，而其他在場的民主黨人也紛紛上來圍繞在她身旁，以免警衛進來把芭特勒送出去，讓民主黨人連大吐怨氣的機會都沒有。