沒呼吸了拜託救命！嬰兒噎奶臉色發青　警以「擊背法」救回

▲員警以背擊法催吐後嬰兒臉色漸漸紅潤，抵達醫院急診室在護理師診療下發現生命跡象穩定，大家終於鬆了一口氣。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東一對夫妻11日晚間8時許，抱著喝奶噎喉臉色發青才幾個月大的嬰兒，一路飛馳到崁頂派出所，對著正要出勤的員警上氣不接下氣的說「小孩沒呼吸了，拜託救命啦！」。員警隨即接過嬰兒後發覺是噎奶，隨即將其翻身快速拍擊背部，只見嬰兒口中流出白色奶液後，隨即恢復自主呼吸，臉色也漸轉紅潤，抵達慈濟關山分院，經急診室護理師診療後，所幸生命跡象正常，一條小生命順利被員警從鬼門關救回！

「噎到」時會出現「呼吸困難」、「呼吸有怪聲，像是咻咻或嗚嗚」、「唇色、臉色發黑或變藍」等現象，大人通常能感覺喉嚨有異物感，若「噎到」的情況不嚴重，只要「咳嗽」就能將異物咳出，不過嬰兒的年紀還小，不懂得表達自己被「噎到」，父母們平常就要有警覺性，多留意寶寶的體況。

住在台東海端鄉崁頂村的一對夫妻，11日晚間騎著機車抱著嬰兒疾駛到崁頂派出所，正好遇到正準備出勤的警員邱成發及王國慶，奔向員警慌張的說「小孩沒呼吸了啦！拜託救命啊！」，邱員接過臉色發青的嬰兒後，隨即以巡邏車直奔慈濟關山分院。

因邱員之前學過「嬰兒照護」課程，上車前就先以兩指輕按嬰兒胸口，但是均不見起色，邱員改用「擊背法」，把嬰兒放在手臂上臉朝下（頭低屁股高的姿勢），虎口托住下巴及肩膀，用另一手的手掌根朝寶寶背後的肩胛骨中間，快速用力地打擊，不多久口中就流出白色奶液恢復呼吸，臉色也漸漸紅潤，抵達醫院急診室在護理師診療下生命跡象穩定，這才讓大家鬆了一口氣，夫妻一再感謝員警即時伸出援手，救回寶貝小孩的性命，真的很感謝「有您(警察)真好」！

關山警察分局分局長潘仕能呼籲，若民眾發生遭異物噎到狀況，在經過「擊背法」或「哈姆立克法」，依然還是沒有呼吸的話，就不要繼續把時間浪費在取出異物上，應立刻施以CPR，並請求救護，千萬別錯失這關鍵的4分鐘的黃金急救期，避免憾事發生。