川普推遲加徵關稅＋與陸臨時協議　陸媒讚歡迎善意互動

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

美國總統川普12日宣布，應中國國務院副總理劉鶴的要求，推遲對中國商品加徵關稅至10月15日。《環球時報》在同一天發表社評指出，「這樣的善意互動對雙方新的磋商取得實質成果至關重要」。此外，關於川普表示，考慮與中國達成一項臨時協議，也被陸媒視為再次釋放的善意。

《環時》社評指出，歡迎川普推遲對中國商品加徵關稅的決定，「它展現了雙方將認真、務實談判的誠意，有利於增加雙方團隊的信心，也有利於緩解兩國社會圍繞雙方貿易衝突的態度，積累有利於達成彼此都能接受協議的各種條件。」

▲美國總統川普。（圖／路透）

社評強調，互釋善意對推動中美關係積極變化意義重大，是對雙方談判取得實質進展的鋪墊和引導，「我們希望不僅這樣的善意互動持續下去，而且兩國社會也對政府間的善意互動積極回應，共同營造有利於雙方克服談判最後難點的寬松氛圍。」

大陸商務部12日召開例行記者會時表示，中企已開始對採購美國農產品進行詢價，新聞發言人高峰說，對美方釋放的善意的行動，表示歡迎。至於川普表示要與陸方達成的臨時協議，「觀察者網」則以「再次釋放善意？」形容川普此舉。

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