　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普推遲加徵關稅＋與陸臨時協議　陸媒讚歡迎善意互動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

美國總統川普12日宣布，應中國國務院副總理劉鶴的要求，推遲對中國商品加徵關稅至10月15日。《環球時報》在同一天發表社評指出，「這樣的善意互動對雙方新的磋商取得實質成果至關重要」。此外，關於川普表示，考慮與中國達成一項臨時協議，也被陸媒視為再次釋放的善意。

《環時》社評指出，歡迎川普推遲對中國商品加徵關稅的決定，「它展現了雙方將認真、務實談判的誠意，有利於增加雙方團隊的信心，也有利於緩解兩國社會圍繞雙方貿易衝突的態度，積累有利於達成彼此都能接受協議的各種條件。」

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

社評強調，互釋善意對推動中美關係積極變化意義重大，是對雙方談判取得實質進展的鋪墊和引導，「我們希望不僅這樣的善意互動持續下去，而且兩國社會也對政府間的善意互動積極回應，共同營造有利於雙方克服談判最後難點的寬松氛圍。」

大陸商務部12日召開例行記者會時表示，中企已開始對採購美國農產品進行詢價，新聞發言人高峰說，對美方釋放的善意的行動，表示歡迎。至於川普表示要與陸方達成的臨時協議，「觀察者網」則以「再次釋放善意？」形容川普此舉。

►貿易談判倒數　川普鬆口：考慮和中國簽訂臨時協議

►川普宣布延遲關稅！　陸企開始對美國大豆、豬肉進行詢價

導購網址

►我沒有遲到，是時間遲到了！

►生火了！連我媽都用到發光

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►偷偷分享少女秘密！

►就算爬到樹上！妳還是很美

ET快訊
搶先郭台銘！「史上第一位參選出家人」釋悟善禪師付清100萬登
雨衣雙煞「行刑式6槍」轟殺貓霖幫老大！第2槍手今落網
私會馬俊麟4天約2次挨轟　王瞳突亮出證件照「公開新身分」
欠9元餐費「只給一片吐司」！窮學生被打菜阿姨羞辱　餓到回家不
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

24歲女師凌晨校內墮樓亡！　姐姐見最後一面爆「全身掐痕」：像被拖過

英國「抓騷」6周定罪！林鄭月娥：自己除了3萬警力外，就什麼都沒有

香港連霸全球最自由經濟體　港府反駁佛瑞塞有關法治言論

抖音教大蒜治失眠　傻男照學「整顆塞耳朵」...火速衝醫院求救！

藍營學者蔡金樹「福建參展失聯」　親友一年前就向海基會陳情

川普推遲加徵關稅＋與陸臨時協議　陸媒讚歡迎善意互動

盼返鄉投2020　台企聯籲提供「選舉+春節」優惠套票

藍營赴陸也被逮？江岷欽爆：學者蔡金樹「深圳不見」已關半年

「茅台酒」進攻上海Costco！價差驚人秒搶光...網笑：退卡的人哭暈了

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

「無瀏海MOMO」熱度打贏蘋果！企業家驚呆　TWICE彩瑛撞臉iPhone 11 「連痣都對上」

被酸「接吻像魚」黑粉嫌噁心！　尚恩曼德斯反擊「激情喇舌」卡蜜拉

醃肉加蜂蜜、魚片放檸檬上烤　中秋烤肉懶人包撇步大公開！

美牛橫膈膜攻老饕味蕾！ 燒肉同話獲「美旗林」評鑑推中秋應景餐

超萌自拍！美貓見鏡頭好奇靠近　睜大眼狂放電...療癒模樣網暴動

吃飯拿不穩湯匙！5歲童狂手抖…醫檢查愣了：腦內長出「一團頭髮+牙齒」

24歲女師凌晨校內墮樓亡！　姐姐見最後一面爆「全身掐痕」：像被拖過

英國「抓騷」6周定罪！林鄭月娥：自己除了3萬警力外，就什麼都沒有

香港連霸全球最自由經濟體　港府反駁佛瑞塞有關法治言論

抖音教大蒜治失眠　傻男照學「整顆塞耳朵」...火速衝醫院求救！

藍營學者蔡金樹「福建參展失聯」　親友一年前就向海基會陳情

川普推遲加徵關稅＋與陸臨時協議　陸媒讚歡迎善意互動

盼返鄉投2020　台企聯籲提供「選舉+春節」優惠套票

藍營赴陸也被逮？江岷欽爆：學者蔡金樹「深圳不見」已關半年

「茅台酒」進攻上海Costco！價差驚人秒搶光...網笑：退卡的人哭暈了

柴柴散步偷咬「台灣五毒」抽搐吐白沫！　媽PO警示文：雨天很多

丁噹墜落舞台後重新上陣　見羅美玲挺27週孕肚竟自爆：不能懷孕！

搞笑諾貝爾獎出爐！羅馬尼亞鈔票超髒　台科學家「靠便便」也獲獎

法蘭克福車展／法拉利「新V8敞篷跑車」F8 Spider目標直指麥拉倫

健身飲食正夯　雄獅旗下gonna南港店也推增肌減脂餐

只賣5小時！三重幽靈人氣大腸包小腸　烤得焦脆、會噴肉汁

「單打喬」重返NBA與活塞簽1年合約　為騰空間裁畢斯利

1個月3萬！台裔楊安澤承諾給10家庭「自由紅利」　律師：有違法疑慮

全聯收銀台總是大塞車！　網點出「問題在客人身上」：結帳三寶慢到抓狂

受邀與何韻詩對談　林昶佐：台灣人民為香港發聲　就像為自己發聲

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

大陸熱門新聞

美警告勿與索建交　陸：不可理喻

田徑金牌女神降臨！　網友全戀愛..

「茅台酒」進攻上海Costco..

8歲女童買「威而鋼」！母親哽咽..

手機行放屁炸屎漿！「土色泥水」..

三峽大壩驚見中國版尼斯湖水怪！

孕婦超音波一看「胎兒甜笑」　醫..

女友鬧分手！19歲男跳湖「卻浮..

25歲女路過商場「慘遭鐵架砸死..

男大生入住酒店！醒來卻發現棉被..

退租前遭房東性侵！19歲女聽法..

男老師強制卸妝　大手猛擦國中妹

陸Youtuber林嵩嗆「台北..

李孟居案 陸委會批韓國瑜「政治..

更多熱門

相關新聞

川普：今年稍晚願會晤金正恩

美國總統川普10日宣布撤換白宮國安顧問波頓（John Bolton），驚動華府政界人士；他12日告訴記者，今年稍晚願意與北韓領導人金正恩會晤，恢復無核化談判。此外，南韓青瓦台13日表示，南韓總統文在寅與川普預計本月底於聯合國大會舉行會談。

川普：考慮和中國簽訂臨時協議

50歲男騙過川普　獲頒「英雄獎」

川普開除「友台派」波頓　對台政策會由鷹轉鴿？

CNN：陸豁免清單仍對美農沒有幫助！

關鍵字：

川普臨時協議中美貿易戰

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

「小男孩」抽菸被罵爆　這張臉竟然已36歲！

滿地紅腳印以為狗亂玩　結果嚇傻

無懼男友在隔壁　色按摩師硬上女大生

他用Google地圖掃到「驚悚鈣化汽車」拉出人骨破22年懸案

iPhone 11巨雷！她崩潰：不能偷看LINE

爆和黃曉明婚變　Angelababy鬆口回應了

即／整台車遭攔腰鏟起　1人慘壓車底送醫

中華電搶先！五大電信iPhone優惠一覽

小孩按到開關！21歲正妹媽「頭卡死窗戶」窒息

遭連千毅爆拉三七仔　斯亞：公開道歉否則提告

好市多賣山竹了　她秒買一盒壓驚

阿翔復工爆「變了一個人」！

年輕媽目睹女嬰畸形腿　扔窗外滅口

98歲奶奶沒染過髮　孫公開養生菜單

女兒好像亞洲人…白人夫驚妻「戴我綠帽？」

更多

最夯影音

更多

受困泥潭2天！象媽媽淚吼求助 急挖土救兒...10志工暖救援30分

不滿兒遭霸凌...辣媽火爆教育 霸氣外露狂譙「出來灣家啊！」

大胃女聯手釣蝦達人踢館！　清空蝦池+嗑光18KG泰國蝦

索羅門總理稱「台灣毫無用處」　外交部：索國19年前動盪時不離不棄

染皮膚病身上長滿「石頭結痂」　浪汪治療後重拾信任變開朗女孩

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面