金髮妹吸電子菸3年...肺部感染長大量「白色顆粒」！昏迷險喪命

▲美國少女抽電子菸3年，肺部感染差點死亡。（圖／翻攝自gofundme）

記者錢玉紘／綜合報導

美國猶他州的18歲少女尼爾森（Maddie Nelson）有抽電子菸的習慣，已經用了3年，日前她因為背部劇烈疼痛而到醫院治療，沒想到被診斷出罹患罕見肺病，隨後昏迷住進加護病房，差點失去性命。她目前正在逐漸復原，也在募款網站上分享自己的經驗，希望更多人能及早戒菸。



綜合外媒報導，尼爾森在今年初就常感覺身體不舒服，上個月則是背部和腎都感到劇烈疼痛，某天突然覺得呼吸困難，送醫院治。她的姐姐安德亞（Andrea Fullmer ）表示，當時妹妹的病情突然惡化，發高燒陷入昏迷，甚至可能致命，照了X光之後發現，她的肺部嚴重損傷。



診斷後發現，尼爾森的肺部長滿了白色的脂肪顆粒，且感染了急性嗜伊紅性白血球肺炎（Acute eosinophilic pneumonia,AEP），醫師研判，這可能是電子菸菸油中的甘油或四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol, THC）所造成的。尼爾森回憶，當時醫生表示，她的肺部充滿液體，是醫療團隊所見過最糟的病例之一，醫生甚至一度宣布她可能無法活下來。

▲尼爾森一度被醫生宣判可能無法活下來。（圖／翻攝自gofundme）

尼爾森提到，「我的家人真的一度覺得我要死了，後來我得知這個消息，真的感到很難過」，目前她正在復原中，仍然會到胸悶，晚上必須要吸氧氣維持呼吸。醫師則指出，尼爾森因為長期抽電子菸，肺部吸入了許多水分與化學物質，使得細菌孳生，最後才變成嚴重感染。

出院後的尼爾森也在gofundme網站上PO出照片分享經驗，她提到，「我想告訴大家，這支電子菸中有很不好的東西，非常不安全，差點就要了我的性命，我以前也常說服自己，這種事不會發生在我身上，但事實上是可能的，你也可能遇到，聽我的建議吧，別再吸菸或是電子菸了」。

目前全美有22州都有抽電子菸的病患肺部損傷的病例，已經有將近200人，以青少年居多。猶他州政府26日表示，將針對電子菸、菸油等產品進行化驗，調查導致發病的原因。