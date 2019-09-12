影／紅燈等好久！刺青男直催油門硬闖　直行女騎士撞上倒地「昏迷指數7」

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名傅姓男騎士（27歲），11日上午7時許騎車經過苗栗市經國路、新東街路口時，因闖紅燈導致直行貝姓女騎士（38歲）煞車不及直接撞上，2人倒地不起，現場碎片散落一地，令人怵目驚心。救護人員到場發現，貝女頭部重創、當場昏迷送醫，昏迷指數7；而肇事的傅男則左小腿及腳踝骨折送醫，痛得不斷哀號。

▲男騎士路口闖紅燈，害直行女騎士煞車不及撞上，雙雙倒地不起，女子昏迷送醫；男子則痛得唉唉叫。（圖／苗栗山城救援協會提供）

▲路口監視器畫面明顯看出女騎士直行時為綠燈，男騎士闖紅燈為肇事主因。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局表示，救護人員抵達現場時，貝女已經昏迷倒臥在地，經急救後立即送往醫院緊急開刀，昏迷指數7，目前在加護病房觀察中；而肇事男子則有左腳腳踝、小腿骨折等，救護人員在進行包紮時，不時發出哀號聲。2部機車因撞擊力道強大，現場碎片散落一地，油料也灑滿地，令在場民眾怵目驚心。

警方表示，貝女騎車沿經國路行駛，傅男則是從新東街直行，疑似不耐久候紅燈才發生碰撞；初步判定雙方都無酒駕，至於肇事責任歸屬，還需警方調查後釐清。

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▲因碰撞力道強大，導致碎片散落一地，汽油也因油箱破裂而外洩。（圖／苗栗縣山城救援協會提供）