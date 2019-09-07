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轎車停等紅燈「機車逆向擦撞」還要告傷害　紀錄器還原真相

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記者林悅／台南報導

1名網友PO文表示，他在台南市新市區停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，對方說他要處理求不要報警，但他依法報警查處，事後對方一直不出面處理，等他申請調解，竟傳簡訊說受傷骨折不能工作，要告他傷害，令網友氣憤PO出行車紀錄器還原真相，善化分局警方表示會請雙方製作筆錄依法查處。

▲台南1名網友停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，對方事後傳簡訊說受傷骨折不能工作，要告他傷害，令網友傻眼。（圖／翻攝自臉書）

▲台南1名網友停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，對方事後傳簡訊說受傷骨折不能工作，要告他傷害，令網友傻眼。（圖／翻攝自臉書）

梁姓網友PO文指出，上星期在台南市新市區，駕車停等紅燈時，被一台機車從對向衝過來擦撞，一開始對方說會處理，叫他不要報警，但他不理會直接報警，當時有照相存證。

▲台南1名網友停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，對方事後傳簡訊說受傷骨折不能工作，要告他傷害，令網友傻眼。（圖／翻攝自臉書）

警察來了也有酒測，但雙方都沒有喝酒，網友想說人都沒受傷這樣就好了，但他打了一個星期的電話對方都不接，等到他去警察局要申請調解會了，對方又傳簡訊給他，對方說手骨折不能工作，要他賠償對方，還要告他傷害，真是超扯！本來他是打算大事化小，小事化無，叫對方賠個幾千元，修理他車子的後照鏡就好，後面的鈑金部分不用了，但是看到這簡訊真的太讓他傻眼了，大家遇到這種人該怎麼處理？網友還PO出行車紀錄器還原真相。

網友們紛紛留言說：「給他告吧！開庭終結　請你再送他一條誣告罪吧！反正他告不贏你！還有他闖紅燈順便一起送給他」、「很簡單啊　誰對誰錯　不是他說了算　法院慢慢說」、「非常好，闖紅燈，撞對向來車，竟然還敢說這種話，就讓他賠吧」、「幸好你有報警」…，網友們一面倒，全部支持原PO的立場。

▲台南1名網友停等紅燈時，被1部疑闖紅燈逆向的機車擦撞，對方事後傳簡訊說受傷骨折不能工作，要告他傷害，令網友傻眼。（圖／翻攝自臉書）

台南市警善化分局新市分駐所長楊宗浩指出，警方到達現場時，雙方當事人車輛已經移動現場，警方依規定測繪現場草圖及車損照片，經酒測雙方當事人均無酒駕，當時尚未提供行車記錄器影像給警方，而第一時間機車騎士只說有輕微擦傷。警方在現場時，雙方表示要私下協調和解事宜，警方不介入民事賠償調解。本案將請雙方當事人到所作筆錄，依雙方提供之相關證據，警方會依法查處。

警方再次呼籲駕駛人，發生交通事故，不要急著將車輛移動，應立即擺放警告三角牌，並報警處理才是上策，不然可能會影響當事人的權益。

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