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單親媽遭撞癱…12歲兒無人管溺斃她出庭淚崩　運將哭窮道歉轉頭笑「眾人傻眼」

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▲▼單親媽遭撞癱北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲李女遭撞癱後，住院期間又得知兒子死訊，一度崩潰活不下去，9月5日在法庭上淚求法官替她作主。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

單親媽媽扶養小孩，為了生存費盡全力，若不幸碰上意外，真的不知要怎麼活下去…1名越南籍李姓女子於2018年11月間，在新店遭陳姓小黃運將闖紅燈撞上，當場頸椎、鎖骨斷裂，下半身也因此癱瘓，送醫急救後歷經2次病危才撿回1命；李女復健痛苦不堪，不料12歲的兒子又於2019年暑假溺斃，更讓她萌生自殺念頭，經友人勸阻才勉強平復。北院9月5日審理時，李女當庭淚崩求法官替她作主，「不要再讓更多人被這種闖紅燈的慣犯害到。」

李女與陳姓運將先前已調解多次，卻都沒達成共識，北院9月5日開庭時，李女捧著兒子遺照，由同鄉友人推輪椅，並在《犯罪被害人保護協會》志工陪同下進場；當法官請李女表示意見時，李女淚崩表示，「被撞癱以後，我每天要人幫忙餵食，大小便也無法自理」、「我住院顧不到小孩，讓兒子暑假出遊溺斃；我復健時看到跟我兒子年紀差不多的小孩，想到我兒子慘死就直接暈過去，還要做心理諮商才能平復」。法官聽聞相當不捨，安慰李女要多加保重。

李女律師表示，陳男先前已有多項交通違規紀錄，這次更因闖紅燈將李女撞癱，使她完全喪失工作能力，目前生活皆須由專人照護，估計損失達上千萬元，陳男卻只願意賠償60萬，差距實在太大。律師認為陳男惡行重大，請法官予以重判。

陳姓運將於庭訊時，顯得有些漫不經心，有時法官多次提問他才反應過來；陳男表示，「我認罪，也願意盡我最大能力賠李女，但我上有85歲老母，下還有小孩要養，我的錢不夠，家裡還要做資源回收才能過活」、「請法官公平判決」。

▲▼單親媽遭撞癱北院出庭。（圖／記者羅志華攝）

▲陳姓運將（圖最右）有多項交通違規紀錄，這次闖紅燈把李女撞癱，離開法院時輕鬆的模樣，實在與庭上哭窮時判若兩人。（圖／記者羅志華攝）

審理結束後，陳男「交代性」地向李女鞠躬道歉後便快速離開，一路上與友人輕鬆閒聊，「今天那律師沒看過耶」、「她（李女）之前請了法扶，這次又請了…」，似乎只認為自己「很倒楣」，與剛剛在庭上哭窮的模樣簡直判若兩人，最後與朋友在法庭外道別時，還露出爽朗微笑，不知該說陳男是「樂天派」，還是「死豬不怕滾水燙」。

李女的張姓友人表示，陳男至今只來探望過2次，賠償部分僅有第1次來時給了1萬元；之後幾次調解中，陳男曾應允會去探望李女，卻從沒出現過。張姓友人感嘆，李女被撞後承受極大痛苦，得知兒子溺斃時更是激動地想自殺，到現在天天以淚洗面，現在她無法工作、又要面對龐大照護費用，肇事司機賠償卻沒甚麼誠意，未來真不知道要怎麼活下去，朋友們只能勸李女「過一天，是一天」。《犯罪被害人保護協會》志工也希望，若有需協助的受害人，能主動聯絡他們尋求協助，而不是被動地等待。

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