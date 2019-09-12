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天道盟盟主「鐵霸」50歲壽宴！道上大老齊聚　連千毅現身祝壽

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▲▼天道盟盟主鐵霸50歲大壽。（圖／翻攝林郁順臉書）

▲天道盟盟主鐵霸50歲大壽，直播天王連千毅也到場。（圖／翻攝林郁順臉書

突發中心／台北報導

國內三大黑幫之首「天道盟」第五任盟主由「鐵霸」曾盈富接任，昨（11日）是鐵霸的50歲生日，他大手筆於晚間在東區「彩蝶宴」席開50桌宴請賓客，國內外各大幫派大老也到場祝壽；除了道上弟兄外，現場還有藝人李羅、楊帆、黑面仔（陳郁順），氣氛相當熱絡。

在天道盟第三任盟主「蕭濟公」癌逝後，中生代的鐵霸在大老吳桐潭的力挺下於3月強勢上任第五任盟主；昨晚間鐵霸壽宴，慶賀50歲生日，包括松聯幫大哥「牛仔」、本省掛老大「細漢他K」、下厝庄幫主「曉帝」等道上知名大哥都到場祝壽，粗估現場聚集逾500名幫派人士，檢警也因此出動大批警力到場全程蒐證。

除了道上知名大老外，藝人李羅、楊帆、黑面仔也到場祝賀；此外，有「直播拍賣天王」之稱、近日遭網友留言「擊殺」恐嚇的連千毅也現身，宴席中與鐵霸互動熱絡，不難想像2人私交甚好。

年輕時的鐵霸混跡台北三元街，後成為吳桐潭的心腹，是「天道盟太陽會第一代虎」成員，由於其作風慓悍、行事風格夠狠，逐步晉升為「太陽會會長」；在蕭濟公過年期間癌逝後，雖然鐵霸道上資歷不算深厚，但吳桐潭鑒於其勢力強大，且又是心腹，因此在幕後大力舉薦，成了鐵霸得以晉位盟主的重大契機。

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