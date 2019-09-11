「我姓江，三點水的江」苦主怨狂被唸錯：白眼到後腦　她訂位更慘：簡單小姐

▲原PO發文分享，釣出許多苦主回覆。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

您有被唸錯的經驗嗎？一名江小姐發文抱怨很常被唸錯姓氏，有次她接到當鋪電話，「整個白眼到後腦了，心裡在想怎麼會有這麼87？」有苦主也說，「我說我姓簡單的『簡』，結果訂位資料就被寫『簡單小姐』。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，你們有沒有因為姓氏問題感到困擾，「我姓江，每次電話響都被唸錯姓，之前接到電話都快翻白眼。」她分享和快遞員的對話：

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快遞：喂，請問是工小姐嗎？

原PO：我姓江，三點水的江。

快遞：喔，水小姐。

原PO：我姓江。

快遞：喔，王小姐。

原PO：我姓江。（整個都快翻白眼）

▼您也有被叫錯姓氏過嗎？（圖／示意照／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

原PO指出，有一次更誇張，不知道為什麼手機一直有錢莊當舖傳訊息、打電話。她還原和對方的對話：

當鋪：大姐妳好，妳有資金需求嗎？

原PO：不需要，謝謝。

當鋪：不需要是外面有配合嗎？

原PO：沒有，就不需要。

當鋪：那大姐妳們在做什麼工作的？

原PO：做遊覽車的。

當鋪：那大姐姓什麼？

原PO：我姓江。

當鋪：蛤，妳性交？

原PO：我姓江。

當鋪：喔喔，我姓陳，以後有資金需求可以找我。

原PO心想，「整個白眼到後腦了，心裡在想怎麼會有這麼87？」其他網友留言，「我說我姓簡單的『簡』，結果訂位資料就被寫『簡單小姐』」、「我是三橫一豎王，有人是說隔壁老王的王嗎？O」、「我之前姓蔡，常被叫葉，其中還有國文老師。」