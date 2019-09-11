路人小孩「換氣尖叫10分鐘」　女客吃抹茶冰崩潰：控制不了就別帶出來鬧

▲有媽媽直呼，「小孩尖叫兩聲，我自己當媽的都受不了…還叫10分鐘。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

您遇過這種情況嗎？一名女網友抱怨，吃飯聽到別人的小孩尖叫10分鐘，「重點是我正在享受抹茶冰淇淋，吵到完全想放下走人，敏感性牙齒直接發作。」對此，有媽媽說，如果小孩失控，「我就是直接抓出去餐廳外面，妳要哭多久妳哭，但妳不要影響到別人吃飯。一樣付同樣的錢，我覺得別人不需要忍受我的小孩！」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團發文，「要帶小孩出來，控制好好嗎？控制不了，真的不要帶出來鬧了。吃個飯要一直聽同一個小孩在那邊放聲尖叫，一直不停持續十分鐘的放聲尖叫，聽到整個煩躁起來，我是來吃飯還是來聽你的小孩尖叫？」

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對此，有媽媽直呼，「小孩尖叫兩聲，我自己當媽的都受不了…還叫10分鐘」；原PO回「那個孩子就一直啊～換氣、啊～換氣。」有人則說，「真的會影響食慾」；原PO回「重點是我正在享受抹茶冰淇淋，吵到完全想放下走人，敏感性牙齒直接發作。」

▲▼有媽媽說，只要小孩在餐廳失控，就會抓去外面讓她哭。（圖／達志／示意圖）

也有人好奇，「想知道媽媽都沒有阻止嗎」；原PO回，「我被帶位到滿旁邊的吧台區，我也不知道尖叫那桌的狀況，只知道吃著吃著就一直聽到尖叫聲。」還有人表示，「未看留言先預測，一定會有人說：等你有小孩就知道」；原PO回，「啊我就不想生啊，怎樣？」

一名媽媽說，「我也是個媽媽，但我不會讓我的孩子在餐廳裡面大哭大鬧，她只要失控，我就是直接抓出去餐廳外面，妳要哭多久妳哭，但妳不要影響到別人吃飯。一樣付同樣的錢，我覺得別人不需要忍受我的小孩！偏偏現在很多家長都放任不管，我常遇到也是傻眼。」

也有人表示，「同理心是三小？能吃嗎？吃個飯還要聽尖叫聲，不知道會吃到歸懶趴火嗎？有辦法忍受10分鐘的尖叫聲還沒半點脾氣，再來講同理心吧。」