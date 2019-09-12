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俄「最美檢察總長」離婚　夫：婚姻像不定時炸彈

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▲▼克里米亞前檢察長波隆斯基（Natalia Poklonskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現任俄羅斯杜馬議員的波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

前克里米亞檢察總長、現任俄羅斯議員的娜塔莉亞‧波克隆斯卡亞（Natalia Poklonskaya）近日宣布離婚。她去年8月與俄羅斯人權權權代表辦公室負責人索洛維約夫（Ivan Solovyov）再婚時，全球粉絲紛紛表示心碎，不料兩人婚姻僅維持短短一年便告吹。

克里米亞出身的波克隆斯卡亞在2014年就任克里米亞檢察總長，因出眾的外貌，就任檢察總長的影片在網路上迅速流傳爆紅，網友都稱她為「全球最美檢察長」。2018年，波克隆斯卡亞和索洛維約夫舉行婚禮，儀式雖然簡單卻不失品味，從那時起，她和丈夫便一起展開了一系列的人道主義項目，甚至還共寫了一本自傳。

▲波克隆斯卡亞和前夫索洛維約夫。（圖／翻攝自Instagram／nv_poklonskaya）

▲波克隆斯卡亞和前夫索洛維約夫。（圖／翻攝自Instagram／nv_poklonskaya）

不料，婚姻僅維持短短一年，8月底，波克隆斯卡亞在受訪時透露她的私生活已發生了變化，但打算保密。就在9月2日，她便宣布自己已經離婚並說，「我相信我個人生活中的變化，不會對其他人或是國家福祉造成影響，所以我不會對此消息發表任何意見」。

對於婚姻破裂一事，索洛維約夫在3日出面證實離婚一事並表示，「這件事沒有秘密，更沒有任何爆炸性的消息，我只能說一個家庭中如果出現了兩個領導者，就像是一顆隨時會爆炸的炸彈，無法穩定下來。」並暗示了波克隆斯這段婚姻中的強勢。

索洛維約夫是俄羅斯的功勛律師，曾獲得俄羅斯東正教堂的獎勵和俄羅斯總統的嘉獎。而波克隆斯卡亞在2014年接受採訪時就表示，她曾經離過婚並且有一個女兒，但對於再深入的問題她則回答「無可奉告」。

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