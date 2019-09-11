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「竟然打女人！」電話哭訴被男友罵…閨蜜撂人亂刀刺死調酒師

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記者劉昌松／台北報導

台北市劉姓女子2018年初因為晚回家，遭辛姓調酒師男友斥責後，打電話向閨蜜哭訴，剛好和閨蜜一起唱歌的朋友們一聽「竟然打女人」，帶著酒意要幫劉女出氣，劉女嚇到不敢開門，最後仍眼睜睜看著調酒師男友被持水果刀亂刀刺死，檢察官已依殺人等罪起訴4名嫌犯，死者家屬認為劉女和閨蜜們涉嫌教唆參與，但台北地檢署11日仍以事證不足為由，處分不起訴。

▲▼ 。（圖／記者林裕豐攝）

▲劉姓女子2018初向黃姓閨蜜哭訴被男友打，沒想到閨蜜找人助陣討公道害男友被亂刀刺死。（圖／資料照）

▲台北市廈門街命案，黃姓女子為替閨蜜劉姓女子出氣，找來楊蔡蓂葦等7人教訓其辛姓男友，其中楊蔡蓂葦持刀砍死辛男，警方先逮到黃女等3人，楊蔡在警方策動下，主動投案。（圖／記者楊佩琪翻攝／翻攝自當事人臉書）

警方在命案發生後迅速找到涉案嫌犯。（圖／資料照）

檢警調查，劉女是在2018年1月27日和閨蜜黃女及其友人到KTV夜唱，後來劉女先離開，但回家時間也晚了，被在夜店擔任調酒師的辛姓男友斥責，劉女用LINE向還在唱歌的閨蜜訴苦，說自己被打巴掌，閨蜜一聽好姊妹被欺負，當場在包廂內向同行友人告狀。

同在夜唱的多人聽了怒斥，「竟然打女人」，帶著酒意就要往劉女家中去幫忙討公道，劉女得知後，趕緊LINE閨蜜，拜託大家不要去，而且拒絕說出和男友同住的實際樓層門牌，不過閨蜜仍是頻著記憶，帶大家趕到劉女所住公寓，開始一間一間敲門找人。最後一夥人找到劉女住處，一進門就和調酒師辛男發生衝突，其中楊男隨手拿起現場的水果刀從背後猛次被害人幾刀致死。

▲台北市廈門街命案，黃姓女子為替閨蜜劉姓女子出氣，找來楊蔡蓂葦等7人教訓其辛姓男友，其中楊蔡蓂葦持刀砍死辛男，警方先逮到黃女等3人，楊蔡在警方策動下，主動投案。（圖／記者楊佩琪翻攝／翻攝自當事人臉書）

▲楊姓主嫌當時在警方戒護下，指認用來行兇的水果刀。（圖／資料照）

檢警很快就找到行兇的楊男等人，將他和其他3名參與動手的共犯分依殺人、傷害等罪起訴，劉女和閨蜜等4女則因涉案事證不足，不起訴。但死者家屬不滿認為，劉女也是共犯，提起再議經高檢署發回，檢察官仍認為，當時劉女有拒絕朋友去找她，而一起去現場的女子也曾半途想脫隊，後來又被找回來，查無劉女等人有參與教訓或傷害殺人的犯意等事證，因此再次處分不起訴。

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