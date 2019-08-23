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快訊／中信金被控95億掏空案　辜仲諒一審獲判無罪

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記者劉昌松、羅志華／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控和過世的父親辜濂松，以層層轉匯到大陸的方式，掏空中信金約3億美金(台幣近95億元)，辜仲諒另為求併購台灣人壽，以高於市價買樓的方式，利益輸送給國寶集團朱國榮，造成中信人壽損失1.17億元，案經特偵組依《金控法》背信等罪起訴後，台北地院23日一審判決辜仲亮無罪。

▲U12世界盃少棒開幕，中華棒協理事長辜仲諒。（圖／記者顏如玉攝）

▲台北地院23日針對辜仲諒被控掏空中信金案一審宣判。（圖為資料照／記者顏如玉攝）

本案是由最高檢特偵組在2016年底解散前的最後1件重大金融案件，檢方當年接獲線報後，曾跨海視訊因紅火案遭通緝的辜仲諒妹婿陳俊哲，認定辜濂松也與本案有關，但因起訴當時，辜濂松已經死亡，因此依法不起訴。辜仲諒先前曾出庭堅稱「我沒有犯罪，沒有掏空中國信託」，並稱「要為父親捍衛清白」。

▲▼ 國寶集團總裁朱國榮涉松崗炒股案1億元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲特偵組起訴認為辜仲諒為求併購台壽保而對國寶集團總裁朱國榮利益輸送 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢方指控，辜家父子涉嫌辜家2004年到2007年間，以投資不良債權為由，透過中信金控旗下子公司帳戶，分13次層層轉匯，把中信的3億美金，放到辜家父子海外私人公司帳戶，在拿去購買包括北京區順義區房產等個人投資。

此外，辜仲諒在2013年間有意用中信金併購台灣人壽時，因持有台壽保股權的龍邦國際股東朱國榮反對而破局，辜仲諒為討好朱國榮，私下見面化解誤會後，2015年就用中信人壽資金，以高於市價買下朱國榮的國寶集團擔保品亞洲廣場大樓2樓房產，中信壽因此損失1.1億元。全案歷經台北地院3年審理後做出判決。

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關鍵字：中信金,辜仲諒,國寶,朱國榮,中信壽,台壽,背信,公司法,金控法,掏空

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