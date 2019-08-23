中信金被控95億元掏空案　辜仲諒一審無罪「原因曝光」

▲中信掏空案審理近3年，北院23日宣判辜仲諒無罪，並於判後召開記者會說明。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒及父親辜濂松，遭控掏空中信金一案，台北法院23日判辜仲諒無罪，並於判後召開記者會說明；北院金融庭長江俊彥表示，中信旗下公司先後由辜濂松及辜仲諒妹婿陳俊哲管理，辜仲諒涉掏空案證據不足；至於利益輸送給朱國榮部分，法官認為無論合併台灣人壽的過程，或是中信人壽借貸朱國榮，皆屬市場行情或是正當商業行為範疇。

宣判後北院召開記者會表示，辜仲諒涉掏空中信金控部分，中信金控相關境外公司之帳戶，在父親辜濂松過世後，皆由辜仲諒妹婿陳俊哲掌控；陳俊哲也從未指證辜仲諒等人涉嫌掏空，沒有足夠證據證明辜仲諒等人涉案，此為判無罪之理由。至於先前辜仲諒因「紅火案」被起訴，目前仍在最高法院審理中；檢察官重複起訴，不受理。

至於辜仲諒等人被控利益輸送給朱國榮，以達合併台灣人壽部分，法院認為朱國榮以亞洲廣場大樓2樓及福座開發所有地下車位做擔保，向中信人壽借貸9.9億元部分，中信評估擔保物價值未高於市場行情；之後中信人壽參與亞洲大樓標案，要求國寶服務以每坪6125元的租約於2年內為保證人，事後雖以超過200萬元的高價得標，但租金投報率仍高於金管會規定之2.805%，難以認定有不當交易使中信人壽受損。此外，辜仲諒以共同投資、借款為由，前後藉旗下公司借款朱國榮7億餘元，雖辜仲諒是希望朱國榮不要阻礙合併案向他示好，但此純屬個人商業行為，與中信人壽合併台灣人壽的換股比例無關。辜仲諒委任律師葉建廷聽判後表示，「感謝司法還我們清白，尊重判決。」