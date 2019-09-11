老公手機叫不停驚見「叢林照」　孕妻轉傳小三男友「制止她」挨告

▲小三猛傳LINE還自拍下體照，被人妻看到截圖轉傳，希望親友「制止她」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子背著孕妻在外有小三，因為愛得如火如荼，小三猛傳LINE給人夫示愛，陳妻擔心吵到孩子睡覺，打開一看，裡面除了曖昧對話，竟然還有小三自拍下體照，陳妻把LINE截圖傳給小三的男友和姐姐，希望用親人力量制止小三猖狂，卻遭小三控告妨害秘密等罪，台北地檢署11日處分不起訴陳妻。

檢方調查，陳妻早在2017年3月間，就曾懷疑陳男和女同事有曖昧，當時也曾傳訊請小三不要介入別人的家庭，但是8月19日，小三突然瘋狂傳LINE給陳男，陳妻擔心吵到正在睡覺的孩子，就起床想把陳男的手機按掉，因此看到訊息通知顯示是一連串的曖昧內容。

▲陳男向孕妻坦承，曾連續3天帶小三回租屋處發生性關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

30歲的陳男遭質問後，坦承這連串訊息的2天前，也就是8月15日到17日，陳男連續3天趁著妻子不在，帶小三回家上床，陳男並同意妻子打開對話視窗看對話，陳妻赫然看到小三甚至自拍下體照片傳給陳男，氣得把簡訊截圖，轉傳給小三的男友和小三的姐姐，並提告通姦。

最後陳妻撤回通姦案告訴，沒想到小三卻反擊，控告陳妻和陳男將她的私密對話截圖轉傳，害她被親友責罵，涉嫌妨害秘密；檢察官調查認為，陳妻是經過同意才擷取陳男手機內的LINE對話，且只是以私訊傳送給小三的男友、姐姐，目的是要請親友幫忙規勸，並非公諸於世摧毀小三名譽，並未違反《個資法》，因此處分不起訴陳妻。

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