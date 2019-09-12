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加快13％！iPhone 11 Pro跑4G網速更流暢　追劇順又久

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▲iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的廬山真面目終於展現在果粉面前。（圖／路透）

▲iPhone 11 Pro系列引起眾人矚目。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國蘋果公司（Apple Inc.）最新發表的iPhone 11 Pro，在功能及設計都有所革新，成功製造熱門話題。美國網速測試商「SpeedSmart」日前公布了網速測試數據，iPhone 11 Pro系列相比iPhone XS系列，4G上網速度快了整整13％。

SpeedSmart表示，該項測試是利用自家測速APP，針對iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max及iPhone XS、iPhone XS Max進行測試。將這2系列的蘋果產品，分別利用美國4家電信服務商AT&T、T-Mobile、Sprint和Verizon，進行上網速度測試。

▲▼iPhone 11 Pro跑4G網速更快。（圖／翻攝自twitter「SpeedSmart」）

▲iPhone 11 Pro系列跑4G網速更快。（圖／翻攝自twitter「SpeedSmart」）

相較於蘋果2018年推出的iPhone XS系列，iPhone 11 Pro系列的網速快出13％，連測試商都感到相當興奮，「加快很多耶」。

iPhone 11 Pro系列不只網速快，因為電池的關係，若用來追劇，還能比iPhone XS系列來得更持久。從外觀來說，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max與iPhone XS非常相似，但新款iPhone卻比XS更有「份量」。

iPhone 11 Pro長寬高為 144mm X 71.4mm X 8.1mm重188克；iPhone 11 Pro Max的長寬高則分別為 158 mm X 77.8mm X 8.1mm，重量更達226克，比重量177克的iPhone XS多了近50公克。

據《9to5Mac》報導，增加的重量可能是來自於電池，iPhone 11 Pro電池續航時間比iPhone XS長4小時。這意味著使用者能播放影片長達18小時，或播放65小時的音樂。同時，iPhone 11 Pro Max電池續航時間較iPhone XS Max多出5小時，更可讓使用者播放影片達20小時。

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