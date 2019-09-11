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劉樂妍控導演欠錢不還…罵「厚顏無恥、王八蛋」挨告　出庭大叫抱頭懊惱

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記者羅志華／台北報導

前女F4團長劉樂妍於2018年2月9日在大陸河北省某酒店上「微博」發言，指導演關驊欠錢不還，還大罵「你厚顏無恥，你真是個王八蛋」等語，讓關導怒告妨害名譽。北院9月11日開庭，劉樂妍表示，她因妹妹遭關驊欠錢，才會發文提醒大家別再受害；但關驊受訪時表示，他是「導演」非「製作人」，錢根本不該他發，對於劉樂妍亂罵人的行徑非常感冒，他絕對不會和解。

▲▼劉樂妍、關驊。（圖／記者羅志華攝）

▲劉樂妍控關驊欠錢不還，在微博上怒罵「厚顏無恥、王八蛋」挨告，受訪時嗆關驊「沒皮沒臉的，惡人先告狀！」。（圖／記者羅志華攝）

劉樂妍在庭外等候時，戴著一副大墨鏡滑手機，看起來還算輕鬆，不過當她得知記者來旁聽時，當場大叫一聲「喔！」並以手抱頭，顯得有些懊惱，讓在場眾人不禁笑了出來；劉樂妍承認發文，但目的是為了別再讓更多人受害，「我要大家知道關驊的惡行，他還要到大陸騙錢，我不希望更多人受害」。

關驊於庭訊約15分鐘後到場，並提出更多留言截圖，表示劉樂妍在2月9日發文後，仍持續發文罵他，希望能併案處理，不料劉樂妍看截圖時，稱「這些都是別人留言的，他（關驊）以為是我寫的，好好笑喔」，並發出一陣訕笑。在嚴肅的法庭上，劉樂妍大剌剌的個性仍正常發揮，相較關驊雙手插胸，不時露出無奈表情，兩者形成強烈對比。

劉樂妍於庭後受訪時氣憤表示，「他（關驊）就是在娛樂圈欠很多人錢，還這麼『沒臉沒皮』地惡人先告狀」、「我妹妹是化妝師，跟關驊合作後卻收不到錢，還代墊錢給別人」、「製片人把錢給關驊，要他分給我妹，他卻把錢挪去繳房租」、「我就把他揭發出來，要讓大家別再跟他合作，別讓他有機會到大陸騙」。

另外，劉樂妍2015年時，遭食品公司江姓主管電話性騷，案經士林地院審理判江男須賠3萬，至今卻仍未賠償；劉樂妍受訪時秀出文件，表示接下來還要去清查江男的財產，讓她好沒氣地直呼，「3萬又不多，賠一賠就好了啊，害我還要去弄這些，真是麻煩！」

▲▼劉樂妍、關驊。（圖／記者羅志華攝）

▲關驊反嗆劉樂妍「搞不清楚狀況」，他好心墊錢卻反遭控「欠錢不還」，對於劉樂妍亂罵一定「告到底」。（圖／記者羅志華攝）

但關驊受訪時反嗆劉樂妍「搞不清楚狀況」，「導演不是負責發薪水的，邱姓製作人欠款後失聯，先前新聞都有報過」、「我與劉樂妍妹妹是國中同學，我是看在私交上，才會把應由製作人給的錢先墊給她，不料錢才給到一半，劉樂妍就公開罵我」。最後關驊無奈表示，「先前我就與劉樂妍說過，要與人為善，但她就從頭到尾搞不清楚狀況就罵，我絕不與她和解。」

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